Battalgazi’de İki Toplantı

İlçe Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” ile “Mülki İdare Amirleri Toplantısı” Malatya Valisi Ulvi Saran’ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Battalgazi ilçesinde düzenlenen Değerlendirme ve İstişare Toplantısına, İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya, kaymakamlar, Battalgazi İl Genel Meclisi üyeleri ve Belde Belediye Başkanları ve İl Milli Eğitim Müdürü katıldı. Vali Ulvi Saran toplantıda yaptığı konuşmada, “Geçmişi çok eskilere dayanan tarihi ilçemizde çok güzel hizmetler yürütülmektedir. Bu gün burada ilçemizdeki yatırım ve hizmetlerle ilgili çalışmalarımızı ele alıyoruz. İlçemizin sorunlarını yerinde tespit ederek çözümü amacıyla mülki idare birimlerimiz, ilçe ve belde belediyelerimiz ile il genel meclisi üyelerimiz fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hizmetlerin hangi aşamada olduğunu tespit ederek vatandaşlarımıza kamu hizmetlerini en iyi şekilde ulaştırmak için neler yapabiliriz bunları tartışıyoruz” dedi. Sabah yapılan “İlçe Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” nın ardından öğleden sonra da vali yardımcıları ve kaymakamların katılımı ile “Mülki İdare Amirleri Toplantısı” gerçekleştirildi.

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