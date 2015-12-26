Battalgazi’de Kültür, Sanat, Tarih Esintisi

Malatya’nın Battalgazi İlçesi’nde düzenlenen ‘1. Uluslararası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Battalgazi Kaymakamlığı, Battalgazi Belediye Başkanlığı, Çevre Kültür Değerleri Koruma Vakfı (ÇEKÜL), Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Tarihi Kentler Birliği (UNESCO AIAP) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘1. Uluslararası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri’ törenlerle başladı.

Battalgazi’deki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nın bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenlerine Vali Vekili Mehmet Cilacı, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Çakan, Battalgazi Kaymakamı Mehmet Eriş, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bazı ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti il temsilcileri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahatin Gürkan, medeniyetlere ev sahipliği yapan Battalgazi İlçesi’ni tanıtmanın yanında birlik ve beraberliği pekiştirmek için ilçede ilk kez böyle bir şenlik düzenlediklerini ifade etti. Yapılan protokol konuşmalarından sonra, ilçeye ve şenliğe katkıda bulunanlara plaket verildi.

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Semah Grubu’nun gösterilerinden sonra, tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde ve serbest olarak çalışan toplam 105 sanatçının eserinden oluşan ‘Kervansaray Buluşması’ adlı resim, heykel, seramik, Türk el sanatları ve fotoğraf sergisi açıldı.

Sergiden sonra Bahçelievler Mahallesi’nde İlhan İmik tarafından yaptırılacak olan ilköğretim okulunun temeli atıldı. Yeniden düzenlenen belediye hizmet binasının açılışından sonra, Hasan Basri Türbesi’nin yanındaki Belediye Sosyal Tesisleri’nin açılış töreni yapılarak, vatandaşlara ikramda bulunuldu. İkramda, Battalgazi ilçesindeki her mahalle ayrı ayrı kendi yöresel yemeklerini açık büfe şeklinde davetlilere ikram etti. Gelen davetliler, yöresel yemeklerden yediler.

Etkinlikler kapsamında daha sonra Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda Prof. Dr. Marcella Frangipane, Prof. Dr. Ufuk Esin, Prof.Dr. Jale Erzen ve Yrd. Doç. Dr. Göknur Akçadağ Göğebakan’ın katıldığı panele geçildi.

PROGRAM..

17-18 Eylül olarak düzenlenen etkinliklerin programı şöyle:

* 17 Eylül 2005 Cumartesi

09.45 – Atatürk Anıtına Çelenk Konulması

– Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

(Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı Meydanı)

– Açılış Konuşması

– Protokol Konuşmaları

– Mehteran ve Folklor Gösterisi

10.45 – 100 Sanatçının Katılacağı, Kervansaray Buluşması adlı Karma ( Resim, Heykel, Seramik, Türk El Sanatları, Fotoğraf) Sergisi Açılışı ve Kokteyl

(UNESCO A.I.A.P. Uluslar Arası Plastik Sanatlar Deneğinin Katkılarıyla (Sergi 10 gün Açık Kalacak)

11.45 – Hizmet Binalarının Açılışı

– Belediye Hizmet Binasının Açılışı

– Hasan Basri Ağaçlandırma Sahası, Piknik Alanı ve Belediye Sosyal Tesislerinin Açılışı

13.30  17.30 – PANEL

(Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı Kongre Salonu)

– Prof.Dr. Marcella FRANGİPANE

– Prof.Dr. Ufuk ESİN

– Prof.Dr. Jale Erzen

– Yrd. Doç.Dr. Göknur AKÇADAĞ GÖĞEBAKAN

18.30 – Raku Pişirimi Gösterisi (Seramik Sanatçıları; Fazıl Ercan, Emet Egemen Işık, Naile Salman,)

(Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı Meydanı)

19.00 – Mehteran ve Folklor Gösterisi

19.30 – Konser

-İnönü Üniversitesi Müzik Bölümü

-2.Ordu Bando Takımı

-MESD Konseri

-Semah

– Mehmet SESKE Konseri

– Havai fişek gösterileri

* 18 Eylül 2005 Pazar

(Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı Kongre Salonu)

10.00  12.00 PANEL

Mimar Oktay EKİNCİ (Mimarlar Odası Başkanı)

Tarihi kentlerde koruma ve kimlik.

Prof. Dr. Zehra ÇOBANLI

Doç. Dr. Fevzi GÖNÜÇ

Doç. Dr. Mustafa BULAT

13.00 – Şiir Dinletisi Gurubu

14.00 – Ayşenur YAZICI ve Azer BÖRTEÇİNE

(söyleşi ve kitap imza günü)

15.00 – Örnek sokak ve Resim sergisi gezisi

– Eskimalatya (Battalgazi) Tarihi Eserler Gezisi

– Arslantepe Höyük Gezisi

– Malatya Müzesi Gezisi”