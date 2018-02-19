Battalgazi’den Mehmetçik’e Kuru Kayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan güvenlik güçlerine destekler devam ediyor. Bu kapsamda, Battalgazi Belediyesi tarafından güvenlik güçlerine destek amacıyla Hatay iline yapılan gezi kapsamında 4 ton kuru kayısı yetkililere teslim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlardan oluşan bir heyet, Hatay’ın Hassa ilçesine giderek, güvenlik güçlerimizin yanında olduğunu ifade ettiler. Şık Şık Mahalle Muhtarı Ertan Küçük, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize destek için geldiğini belirtirken, Cirikpınar Mahalle Muhtarı Öztürk Dağdelen ise, “Malatya heyeti olarak savaşmaya geldik. 3 sefer askerlik yaptım. 4’ncüye geldim. yaşım 80. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin yanındayız” dedi.

Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener’de, “Battalgazi’den geliyoruz. Afrin’de çarpışan askerlerimize, polisimize destek amaçlı buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar çarpışmaya hazırız. Onun içinde buraya kadar geldik” ifadelerini kullanırken, Kernek Mahalle Muhtarı Metin Türkoğlu ise, “Battalgazi’nin torunları olarak buraya Cumhurbaşkanımızın bir neferi olarak buraya geldik. Her zaman devletimizin yanındayız, ölmeye hazırız” diye konuştu

Dört oğlunu askere göndermeye hazır olduğunu ifade eden Çolaklı Mahalle Muhtarı Şahin Çolakoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Benim 4 oğlum var. Gerekirse 4 oğlumu da buraya gönderirim. Bende kendi şahsım olarak çocuklarımın peşinden gelirim. Çünkü ben hem şoförüm, hem aşçıyım. Geri hizmette de ben hazırım” dedi.

Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Nicati Tosun ise, “Battalgazi’den geliyorum. Cumhurbaşkanımıza, askerimize, devletimize destek olmaya geldik. Gerekirse buradan bizde canımızı seve seve veririz” derken, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmet Sarıgül’de, “Battalgazi Belediyesi olarak STK’lar muhtarlar ve meclis üyelerimiz ile birlikte buraya geldik. Askerimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Adil Demirel de, “Battalgazi Belediyesi olarak geldik. Cumhurbaşkanımız ve mehmetçiğimize destek amaçlı geldik. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin” dedi.

Zamanın nene hatunları olarak güvenlik güçlerimizin yanında olduğunu belirten Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Şule Özkan, “Battalgazi, analarımızın, bacılarımızın, selamlarını ve dualarını getirdik. Milli ve yerli savunma sanayimiz ile sınır ötesi operasyonumuzu gerçekleştirirken, askerlerimize kanımızın son damlasına kadar zamanın nene hatunları olarak bizde buradayız” derken, Tohluca mahalle Muhtarı da, “Askerlerimize destek olmaya geldik. Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.

Emekli askerlerden Ali Durak da, “Malatya’dan geliyoruz. Emekli askerim. Şu anda cephede askerlerimiz ile birlikte olmak için neler vermezdim. Erken emekli olduğum için çok üzülüyorum. Askerlerimize başarılar diliyorum. Bu savaş Hilal ile Haç’ın savaşıdır. Hiçbir güç bizi yenemedi, yenemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun. Yaşasın devletimiz, yaşasın reisimiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi tarafından güvenlik güçlerimize verilmek üzere toplanan kayısılar, Hassa Kaymakamlığı yetkililerine teslim edildi.

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