Battalgazi’nin Evi’nde Kazı

Battalgazi ilçesinde bulunan, Selçuklu dönemine ait olan ve “Battalgazi Evi” olarak tescil edilmiş tarihi yapıda “temizlik kazısı” yaptırılacağı bildirildi.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

” Valiliğimizce sürdürülen kültür ve turizm varlıklarımızın koruma altına alınarak ilimiz turizmine kazandırılması yönündeki çalışmalara yeni bir halka daha eklenerek, ilimizin önemli ancak unutulmuş tarihi yapılarından olan Battalgazi Evi/Ocağında temizlik kazısına başlanacaktır.

İlimiz Battalgazi ilçesinde bulunan Selçuklu dönemine ait olan ve Battalgazi Evi olarak tescil edilmiş tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine esas teşkil edecek temizlik kazısı çalışmalarına başlanacaktır. Malatya Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) başkanı Levent İSKENDEROĞLU koordinatörlüğünde yürütülecek kazı çalışmaları, Doç.Dr. İsmail AYTAÇın kazı bilimsel başkanlığında, Fırat Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Yrd.Doç. Dr. Fuat ŞANCI ve uzman tarihçi Bayram GÜNGÖRün katılımıyla gerçekleştirilecektir. Halihazırda büyük bölümü toprak altında bulunan yapı, üç Selçuklu kümbetinden oluşmaktadır. Malatya Kudebde görevli arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan bir ekibin iştirakiyle sürdürülecek kazı çalışmalarının sonucunda, halk arasında Battalgazinin ocağı olarak bilinen yapının ortaya çıkarılması ile ilimiz tarihine ilişkin eşsiz bilgiler elde edilebileceği beklenmektedir. Yapılacak kazı bu yönüyle önem arz etmektedir.

Battalgazi Evinin ilimiz turizmine kazandırılmasının ilk adımı olan temizlik kazısı, ilimizin tarihi doku zenginliğiyle önemli bir kültürel potansiyele sahip Battalgazi ilçemizin bu kimliğinin pekişmesine katkı sağlayacaktır. İki ayda bitirilmesi hedeflenen kazı çalışmalarına paralel olarak, yapının çevre temizliği ve bilgi tabelaları konulmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacaktır.

Hazırlık çalışmaları tamamlanarak 15 Nisan 2011 Cuma günü saat 14de yapılacak törenle başlanacak Battalgazi Evi Temizlik Kazısı ilimizin tarih, kültür ve turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması çalışmalarında önemli bir halkayı oluşturmaktadır.”