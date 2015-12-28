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Malatya Haber -

Battalgazi’ye Site İstediler

Battalgazi’ye Site İstediler
  • 28.12.2015
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Galericiler Sitesi esnafı  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la biraraya gelerek,Battalgazi’de çok amaçlı bir Galericiler sitesi’nin kurulması için istişare toplantısı yaptılar.

Yeşiltepe’de bulunan  Galericiler sitesi esnafı sabah kahvaltısında Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ağırladı. Kahvaltıda Gürkan’dan Battalgazi’de çok amaçlı bir Galericiler Sitesine ihtiyaç duyulduğunu  belirttiler.Esnaflar adına bir konuşma yapan Tayyar Karakuş,”Battalgazi Belediye Başkanımız  davetimizi kırmayarak bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz.Esnaflar adına konuşuyorum. Başkanımızdan Battalgazi’ye çok amaçlı bir Galericiler Sitesinin  inşa edilmesi konusunda yardımlarını bekliyoruz. Esnaflar olarak Başkan Gürkan’ın projelerine tam destek olduğumuzu belirtmek isteriz. Başkanımızın Site esnaflarının dernekleşme konusundaki önerisini ivedi olarak gündemimize alacağız.”şeklinde konuştu.

Galericiler Sitesi  esnaflarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,”Galericiler sitesinin farklı bir versiyonunun, daha kullanımlı bir galericiler sitesinin  Battalgazi tarafında olması hakkında istekleri  oldu. Bizlerde bu konuda çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalardan olumlu neticeler alındığı takdirde  sonuca gideriz. Bizim gayemiz ve düşüncemiz Malatya’yı bir bütün olarak ele alarak , şehrin her tarafının eşit olarak geliştirilmesi ve  aynı zamanda şehirdeki esnafımızın daha hijyenik ,daha sağlıklı ve daha rahat edilebilir,sosyal donatıları olan bir galeri ve işyerilerinde işlerini görmek amacıyla gerekli zeminlerini hazırlamaktır. Bizim  Belediyecilik anlayışımızda  katılımcı belediyecilik olmazsa olmazımızdır.   Kanaat önderlerimiz, sivil toplum örgütleri ve sendikaların görüş ve düşünceleri bizlerin yol haritası ve yol pusulası olacağını hep ifade ettik. Buranın sorunlarını ve önerilerini alarak bürokratik çalışmalar konusunda Malatya’mıza  uygun bir şekilde hizmetlerimizi getirme konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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