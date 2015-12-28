Battalgazi’ye Site İstediler

Galericiler Sitesi esnafı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la biraraya gelerek,Battalgazi’de çok amaçlı bir Galericiler sitesi’nin kurulması için istişare toplantısı yaptılar.

Yeşiltepe’de bulunan Galericiler sitesi esnafı sabah kahvaltısında Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ağırladı. Kahvaltıda Gürkan’dan Battalgazi’de çok amaçlı bir Galericiler Sitesine ihtiyaç duyulduğunu belirttiler.Esnaflar adına bir konuşma yapan Tayyar Karakuş,”Battalgazi Belediye Başkanımız davetimizi kırmayarak bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz.Esnaflar adına konuşuyorum. Başkanımızdan Battalgazi’ye çok amaçlı bir Galericiler Sitesinin inşa edilmesi konusunda yardımlarını bekliyoruz. Esnaflar olarak Başkan Gürkan’ın projelerine tam destek olduğumuzu belirtmek isteriz. Başkanımızın Site esnaflarının dernekleşme konusundaki önerisini ivedi olarak gündemimize alacağız.”şeklinde konuştu.

Galericiler Sitesi esnaflarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,”Galericiler sitesinin farklı bir versiyonunun, daha kullanımlı bir galericiler sitesinin Battalgazi tarafında olması hakkında istekleri oldu. Bizlerde bu konuda çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalardan olumlu neticeler alındığı takdirde sonuca gideriz. Bizim gayemiz ve düşüncemiz Malatya’yı bir bütün olarak ele alarak , şehrin her tarafının eşit olarak geliştirilmesi ve aynı zamanda şehirdeki esnafımızın daha hijyenik ,daha sağlıklı ve daha rahat edilebilir,sosyal donatıları olan bir galeri ve işyerilerinde işlerini görmek amacıyla gerekli zeminlerini hazırlamaktır. Bizim Belediyecilik anlayışımızda katılımcı belediyecilik olmazsa olmazımızdır. Kanaat önderlerimiz, sivil toplum örgütleri ve sendikaların görüş ve düşünceleri bizlerin yol haritası ve yol pusulası olacağını hep ifade ettik. Buranın sorunlarını ve önerilerini alarak bürokratik çalışmalar konusunda Malatya’mıza uygun bir şekilde hizmetlerimizi getirme konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.