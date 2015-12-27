‘Bay Hoop’u Seyrettiler

Malatya’da “Bay Hooop Evde Şamata” isimli oyun iki kez sahnelenirken, çocuklar ilgi gösterdi.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından çocuklara sigorta bilinci kazandırabilmek amacıyla hazırlanan “Bay Hooop Evde Şamata” oyunu Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda sahnelendi. BKM Oyuncuları tarafından hazırlanan “Bay Hooop Evde Şamata” isimli oyun iki kez sahneye konuldu.

Tiyatroyla ilgili bilgi veren yönetmen Cane Alkaya, “Bay Hooop Evde Şamata” oyunu, 2010 yılının Nisan ayına kadar sürecek olan Anadolu turnesinde 28 ilde toplam 91 kez sahnelenecek. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin organize ettiği ve BKM oyuncularının rol aldığı oyunda, evde yalnız kalan iki küçük çocuğun başından geçenlerin eğlenceli bir dille anlatılıyor” dedi.

Alkaya, oyun ile ilköğretim çağındaki 56 bin çocuğa ulaşmayı ve sigorta konusunda bilinç oluşturmanın hedeflendiğini