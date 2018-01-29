Bayanlar İlk Maçı Farklı Kazandı
Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası ilk maçında Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor’u 5-2 yendi.
Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası kapsamında 6.Grup olan Kahramanmaraş’ta ilk maçını Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor ile oynadı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk yarısı 2-1 tamamlanan karşılaşmayı 5-2 kazanarak, şampiyonaya galibiyetle başladı.
Malatya Bayanlar Spor Kulübü’ne galibiyeti getiren golleri Seda Erdem (2), Selinay Çaybaşı (2) ve Gözde Uçar kaydetti.
Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün de yerde aldığı Kahramanmaraş 6. Grup’ta Adıyaman Beden Eğitim Öğretmenleri Spor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor ve Maraşgücü Spor takımları bulunuyor.
Yeni Malatya Gazetesi
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