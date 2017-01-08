Bayanlar Satranç Birinciliği

Malatya’da, Satranç Bayanlar İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde Satranç Malatya İl Temsilciliği tarafından Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen seçmeler iki gün sürdü. 25 sporcunun katıldığı yarışmada Gizem Kahya birinci oldu. Gafure Deniz ikinci, Ecrin Alkan ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın açılış ve ödül törenlerine katılan Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Göknur Aktay, Malatya İş Kadınları Derneği olarak her zaman sosyal, toplumsal etkinliklerde bulunduklarını ifade ederek, bu tür etkinliklerin kendileri çok mutlu ettiğini belirtti.

Satranç Malatya Bayanlar İl Birincisi Gizem Kahya ise Türkiye Kadınlar Şampiyonasında Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy da “İlimizdeki İl Birinciliği Yarışmasına katılan sporcularımız 5 -11 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. Sporcularımıza Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi