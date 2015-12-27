‘Bayanlara Bedava’

Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Haşim Karadağ, Malatyaspor olarak bayanların maçlara bedava girmesi için karar aldıklarını söyledi.

Malatyaspor Kulübü binasında bir basın açıklaması yapan Karadağ, küfre karşı kampanya başlattığını belirtti. Karadağ, “Küfür’e Hayır demek için Malatyaspor Kulübü olarak çalışmalara başladık. Bunun diğer takımlarda da örnek olması için herkesin desteğini bekliyoruz. Bu nedenle bayanlarımızı maçlara ücretsiz olarak alacağız. Eğer bayanlarımız tribünlere gelirlerse, küfür oranı da düşer. Öyle bir sistem geliştirelim ki, kızlarımız ve bayanlarımız maçlara gelip, rahatça takımlarını destekleyebilsinler.

Ayrıca, okul müdürlüklerinin de bizlerden talepleri olursa biz öğrencilerimize 2 bin kişilik yer ayırmaya hazırız. Biz tribünlerimizi renklendirmek istiyoruz. Bu duyarlılığı herkesten bekliyoruz. Ben bu nedenle bayanlar haydi maça gelin diyorum” dedi.

Karadağ, zor bir süreçten geçtiklerini kaydederek, “Gerçekten takım zor durumda. Yedek kulübesinde sakatlıklardan dolayı az sayıda futbolcumuz var. Bu zor günde herkesin desteğini bekliyoruz. El ele vererek, kenetlenmezsek destek olmazsa hiçbir şey yapamayız. Herkesin kenetlenmesi lazım çünkü, Malatyaspor’un durumu bunu gerektiriyor” dedi.

Yabancı futbolcuların durumuna da değinen Karadağ, “Gruplar halinde yabancı futbolcuları denemeye başladık. Gelecek hafta Afrika’dan üç futbolcu antrenmanlara çıkacak. Gelen futbolcular iyi insanlar. Biz değerlendirmemizi yapacağız. İkinci yarı için hazırlıklarımız başladı. Ancak, ilk yarıda alabildiğimiz kadar puanı alacağız” şeklinde konuştu.

Takıma gerekli maddi desteğin verilmediğini de ileri süren Karadağ, “Bu takıma günlük 4 bin YTL parkometreden para alıyor. Ancak, bu miktar takım için yeterli değil. Biz burada bir orduyuz. Şuana kadar Malatya’da takımın deplasman masraflarını karşılayan bile olmadı. Biz geldiğimiz günden bu yana harcamaların dışında hiçbir şey yapmadık. Bizimde buraya para akıtacak durumumuz yok. Patates tarlasından para toplamıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Malatyaspor Kulübü yönetim kurulu üyelerinden Serkan Birer’in, bu görevinden istifa ettiği bildirildi.