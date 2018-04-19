Bayanların Eleme Maçı Adıyaman’da
Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile Adıyaman’da karşı karşıya gelecek.
Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda gruplarını lider bitiren 32 takım, Türkiye Finalleri’ne katılacak 8 takım arasına girmek için eleme turu müsabakalarında mücadele edecek. Eleme turu müsabakaları, 28-29 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Müsabakaların (40 dakika x 2 devre) eşitlikle bitmesi halinde uzatma süreleri (10 dakika x 2 devre) ve penaltı atışları bir üst tura çıkacak takımın belirlenmesini sağlayacak.
Malatya Bayanlar Spor kulübü, Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Amed Sportif Faaliyetler ile 28 Nisan’da Adıyaman Mansur Yardımcı Stadı’nda saat 11.00’da karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Gazetesi