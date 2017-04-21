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Malatya Haber -

Bayanların Rakibi Sivas Ekibi

Bayanların Rakibi Sivas Ekibi
  • 21.04.2017
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Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin 22’nci haftasında grubun lideri Sivas Gazi Lisesi Spor’u konuk edecek.

Ligde 27 puanla 7’nci sırada yer alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin 21’nci haftasını bay geçmişti. Mavi kırmızılılar, ligin 22’nci haftasında Cumartesi günü sahasında Sivas Gazi Lisesi Spor ile karşı karşıya gelecek.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü ile Sivas Gazi Lisesi Spor karşılaşmasını 22 Nisan Cumartesi günü 12.00’da Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligde geride kalan 21 hafta sonunda oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

Ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşma 5-1 Sivas Gazi Lisesi Spor’un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi

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