Bayansalduz Seçmelerde İddialı

Malatya Doğuş Spor kulübünün tekvandocusu Emir Bayansalduz, Türkiye Tekvando teknik kurullarınca mili takıma seçildi. Turkıs Open Uluslararası Turnuvada mili takımı temsil eden ve milli sporcu olan Bayansalduz, Tekvando Dünya Şampiyonası Seçmelerinde de iddialı.

Tekvandoda üst üste başarılar elde eden genç sporcu, bu yıl yapılacak olan Dünya Tekvando Şampiyonasına seçilecek takımın sporcularını belirlemek için Konya’da yapılacak olan mili takım seçmelerine çağrıldı. Yarın Konya’da başlayacak ve iki gün sürecek olan Dünya Şampiyonası seçmelerine 59 kilogramda katılacak olan Emir Bayansalduz, iyi bir hazırlık sürecinden sonra seçmelere iddialı gitti.

Bayansalduz’un antrenörü Nedim Türk, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Emir, bu yıl üst üste iyi başarılar elde etti. Hedefimiz milli takımda yer almak. Bu anlamda da iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Sporcumuzun seçmelerde başarılı olup, milli takıma gireceğine inanıyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi