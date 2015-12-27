‘Bayrama Yetişecek’

AKP Milletvekili Öznur Çalık, 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla tekrar gündeme gelen Arapgir- Divriği karayolunda asfalt çalışmalarına başlandığını ve asfaltın 30 Eylül tarihine yetiştirileceğini bildirdi.

Konuya ilişkin olarak Çalık’ın sektreteryasından yayınlanan bülten şöyle:

“Yapımına 1991 yılında başlanan ve en son 9 Ağustos 2008 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle tekrar gündeme gelen Arapgir – Divriği yolunu asfaltlama çalışmaları 30 Eylül 2008 tarihinde tamamlanacak.

Hatırlanacağı gibi 9 Ağustos 2008 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle Malatyayı yasa boğan üzücü kaza 17 yıldır tamamlanamayan Arapgir-Divriği yolunu tekrar gündeme getirmişti. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Malatya Milletvekili Öznur Çalık yolun asfaltlanması için vakit kaybetmeden gerekli girişimlerde bulunulacağını belirtmişti.

Arapgir-Divriği yoluyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalık, yolun 27 Ağustos 2008 tarihinde asfaltlama çalışmalarına başlandığını ve 30 Eylül 2008 tarihinde de hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Çalık konuyla ilgili şunları kaydetti:

Hepimizi yasa boğan o üzücü kazadan önce Arapgir Belediye Başkanımız Halit Konukçu ve İlçe Başkanımız Mehmet Tümerin verdiği bilgiler çerçevesinde Arapgir-Divriği yolunun yapımıyla ilgili çalışmalarımız başlamıştı. 17 yıldır tamamlanamayan bu yolun bir an önce tamamlanması için gerekli girişimlerde bulunmuştuk. 9 Ağustos tarihinde meydana gelen o üzücü kazadan hemen sonra Malatya Milletvekilimiz İhsan Koca ve AK Parti İl teşkilatımızla birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diledik, yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve olay yerinde incelemelerde bulunduk. Yolun bir an önce asfaltlanması talebimizi Ulaştırma Bakanımız Sn.Binali Yıldırıma ilettik. Sn. Bakanımız ivedi şekilde Karayolları Bölge Müdürünü incelemeler yapmak üzere olay yerine gönderdi ve Arapgir-Divriği yolunun asfaltlanması için çalışmalara hız verildi. Bunun neticesinde de 27 Ağustos 2008 tarihinde Arapgir-Divriği yolunun 28 kmlik kısmının asfaltlama çalışmalarına başlandı. Buradan bütün vatandaşlarımıza yolun 30 Eylül 2008 tarihine yani Ramazan Bayramına yetiştirileceği müjdesini vermek istiyorum. Aynı zamanda Ulaştırma Bakanımız Sn.Binali Yıldırıma ilettiğimiz diğer bir husus olan baz istasyonu sorununu da Turkcell Genel Müdürünün katkılarıyla çözdük ve bölgenin iletişimle ilgili sıkıntılarını gidermiş olduk. Ben hem baz istasyonunun hem de 17 yıldır tamamlanamayan Arapgir-Divriği yolunun yapımında emeği geçen bütün yöneticilerimize teşekkür ediyor, bir kez daha vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”..”