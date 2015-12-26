Bayramda İhale Tartışması!..

Yazıhan’daki bir sulama projesinin tekrarlanan ihalesi, AKP milletvekili Ali Osman Başkurt’un DYP’deki bayram ziyareti sırasında da gündeme getirildi. İlki Eylül’de yapılan 6.5 trilyonluk ihalenin iptal edilmesinin ardından, ikinci kez yapıldığında bu kez 3 trilyon bedelle, aynı müteahhide verilmesine ilişkin sorulara muhatap olan AKP milletvekili Başkurt, “İhaleye müdahale ettik, fiyat yarı yarıya düşmüştür..”dedi.

Edinilen bilgilere göre; İl Özel İdare Müdürlüğü’nce projesi hazırlanan, Yazıhan Karasu İçme ve Sulama Suyu yapımı işi Eylül’de 6.5 trilyona ihale edildi. Bu ihalede “şaibe” bulunduğu iddiaları üzerine, ihalenin iptal edildiği ve ikinci kez gerçekleştirildiği, bu kez ihalenin 3 trilyon lira teklif eden, ilk ihaleyi de kazanan kişiye verildiği öne sürüldü.

DYP İl Başkanı Mehmet Özden’in da daha önce gündeme getirdiği bu konu, AKP Milletvekili Ali Osman Başkurt’un DYP’ye bayram ziyareti sırasında basın mensupları tarafından gündeme getirildi.

AKP milletvekili Başkurt, 6.5 trilyona ihale edilen projede bazı müteahhitlerin devre dışı bırakıldığı, işin “yarı fiyatına da yapılabileceği” bilgisinin kendisine ulaşması üzerine, İl Başkanını aradığını, onun da Valiyle görüştüğünü, bu girişimlerin ardından ihalenin iptal edildiğini ve yeniden yapıldığını, bu kez 3 trilyona ihalenin gerçekleştirildiğini söyledi. Başkurt, “İkinci ihaleye çok sayıda başvuru olmuş. İkinci ihalenin aynı kişiye verildiğini dün buraya geldiğimde öğrendim. Ben ihale konularına karışan biri değilim. Müteahhitlikle de ilgim yok. Ama müdahale ettik, fiyat yarı yarıya düştü. Düşüşe sebep olan da benim. E ne yapalım aynı kişi aldıysa.” diye konuştu.

Konuya müdahale eden DYP İl Başkanı Özden ise, ihalenin keşfini hazırlayanlardan hesap sorulması gerektiğini bildirdi. 6.5 trilyon lira keşif konulan bir ihalenin, 5 trilyondan aşağıya olmaması gerektiğini, en son ihale bedeli ile ilk ihale bedeli arasındaki fark nedeniyle, projeyi hazırlayanlardan “bu farkın nereden kaynaklandığı”na dair hesap sorulması taraftarı olduğunu belirten Özden, bu sorulara yanıt beklediklerini kaydetti.

Karasu İhalesi ile ilgili başka iddiaların da gündemde olduğu belirtilirken, bu konunun Ramazan Bayramı sonrasının önemli gündem maddelerinden birini oluşturacağı ifade ediliyor..