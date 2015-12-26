‘Bayramlar Müstesna Günlerimiz..’

Kurban Bayramı dolayısıyla il yöneticileri, siyasiler kutlama mesajı yayınladılar. Bu arada Vali Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cemal Akın, şehit aileleri ve gazileri ziyaret edip, bayramlarını kutladılar..

VALİNİN MESAJI..

Vali Halil İbrahim Daşöz’ün mesajı şöyle:

“Bayramlar; sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularımızın doruğa çıktığı müstesna günlerdir.

Bu duygular; kişisel mutluluğumuz, toplumsal huzurumuz ve ülkemizin geleceği bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bu duyguların, güzel ilimiz Malatyada en yoğun şekilde yaşandığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Bu düşüncelerle saygıdeğer Malatya halkının mübarek kurban bayramını kutlar, en iyi dileklerimi sunarım.”

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK..

AKP Milletvekili Fuat Ölmeztoprak da şu mesajı yayınladı:

“Dünyada farklı inanç ve kültürler arasında şiddet ve nefretin giderek yaygınlaştığı çağımızda, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de yarın da barış içerisinde bir arada yaşama hazzını, sevincini tatmış ve özlemi çekilen gelişmişliğin ufkunu yakalamış ülkemizde; yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın, milli birlik ve beraberliğimizin ve toplumsal barışımızın en yücelerde yoğunlaştığı bayramlarımızın getirdiği manevi huzurun bütün gönüller de yaşanması temennilerimle; Muhterem Malatyalı hemşehrilerimin, Ülkemizin Aziz İnsanların ve tüm İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramlarının tebrik ediyor, Cenab-ı Hakktan sağlık, huzur ve refaha vesile olması dileklerimle selam ve saygılar sunuyorum.”

BELEDİYE BAŞKANI..

Belediye Başkanı Cemal Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları söyledi:

“Sosyal barışın en yoğun şekilde yaşandığı özel günlerimizden olan Kurban Bayramına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Birlik ve beraberliğin, sosyal dayanışmanın, sevginin arttığı müstesna günler olan Bayramları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu vesileyle başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve İslam âleminin bayramını tebrik ediyor; Tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”

MÜFTÜNÜN MESAJI..

Malatya Müftüsü Bekir Gerek bayram dolayısıyla şu mesajı yayınladı:

“Bilindiği gibi bayramlar, aynı inanç, aynı duygu ve aynı düşünceleri paylaşan insan topluluklarının birlikte sevindiği müstesna günlerdir. Dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramını 20 Aralık 2007 Perşembe günü güzel yurdumuzda ve şehrimizde, bütün dünyada birlikte idrak etmiş olacağız. Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Cenab-ı Allah bayramları daima huzur, mutluluk, milli birlik ve beraberlik içinde kutlamayı nasıp etsin.

Değerli Hemşerilerim!

Kurban ibadeti önemli ibadetlerimizden biridir. İnsan Kurban kesmekle Allaha ve Onun emirlerine olan bağlılığını, nimetlere şükrün güzel örneğini vermiş ve Onun hoşnutluğunu kazanmak için her türlü fedakârlığa hazır bulunduğunu göstermiş olur. Cenab-ı Allaha manen yaklaşmış olur.

Bu nedenle; bütün ibadetlerde olduğu gibi Kurbanda da gösterişten uzak durmak, ihlâs ve takva esastır. Nitekim Kuran-ı Kerimde ; onların ne etleri, ne de kanları Allaha ulaşır; fakat Ona yalnız sizin takvanız ulaşır buyrulmuştur.

Değerli Kardeşlerim!

Bayramların bizlere yeni bir gayret, dini ve dünyevi çalışmalarımıza yeni bir hız, toplum hayatımızdaki huzurumuza eşsiz bir güç ve kalplerimizdeki iman nuruna yeni bir parlaklık kazandırması bakımından önemi çok büyüktür.

Zenginlerimiz, kestiği kurbanların etinden kurban kesemeyen ve kesen insanlara, akraba ve komşularına dağıtarak, dostlarına ikram ederek dinimizin her vesile ile emrettiği yardımlaşma ve dayanışma emrini yerine getirmelidirler.

Dini bayramlar Müzminlere Cenab-ı Hakkın manevi ziyafetleridir. Bu mutlu günlerde fakir-zengin, genç-ihtiyar bütün Müminlerin gönülleri sevinçle doldurmaktadır.

Bu müstesna günde; büyüklerimizin, anne ve babamızın elini öperek onların hayır dualarını almak, küçükleri sevindirmek, yoksulların başını okşamak, fakir ve yoksullara yardım etmek bayrama gelenleri güzel yüzle karşılamak, çevredeki fakir ailelere yardım elini uzatmak ulvi bir davranış olacaktır.

Değerli kardeşlerimi!

Diğer taraftan bayramlar kardeşliği, milli birlik ve bütünlüğün perçinleştiği, sevgi, saygı şefkat ve merhamet duygularının coştuğu, küskünlük ve dargınlıkların sona erdiği, asık suratların güldüğü katılaşmış kalplerin yumuşadığı müstesna günlerdir.

Bu günler, sevmek, sevindirmek günleridir. Onun için; bayramlarda hayata iseler başta anne ve babalarımız başta olmak üzere büyüklerimizi, komşularımızı, iş arkadaşlarımızı, dostlarımızı ve akrabalarımızı ziyaret edelim. Onların hal hatırlarını sorarak gönüllerini hoş edelim. Hastaları ziyaret ederek şifalar dileyelim. Kabirleri ziyaret edip, ölülerimiz için Cenab-ı Allah tan af dileyelim.

Bayramlar, küskünlerin barıştığı, dargınlıkların giderildiği, neşe ve sevinçlerin zirveye ulaştığı müstesna günlerdir. Bayramı da fırsat bilerek bu güzelliği hep birlikte yaşayalım.

Birlikte Bayram namazı kılarak, ellerimizi topluca yüce Allah a açarak bayram mutluluğunu birlikte yaşamaya çalışalım.

Değerli Kardeşlerim!

Diğer taraftan Ailece ve milletçe huzur ve mutluluğumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin kıymetini bilelim. Devamı için dikkatli olalım. Dua ve niyazımızda bu birliğin ve mutluluğun devamı için Cenab-ı Allah a yalvaralım.

İlimizde Bayram namazı 07.23te kılınacaktır. Müftülüğümüzde bayramlaşma, bayramın 1. günü 15.00  16.30 saatleri arasında yapılacaktır. Malatyalı hemşerilerimizle bayramlaşmak bizi mutlu edecektir.

Bu duygularla Malatyalı hemşerilerimizin Kurban bayramını tebrik eder, Cenab-ı Allah tan milletimiz, bütün din kardeşlerimiz ve insanlık âlemi için hayırlara vesile kılmasını niyaz ederim.”

EMNİYET MÜDÜRÜ..

Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya da yayınladığı bayram ve yeni yıl mesajında, “Bayramlarımız, heyecanla beklediğimiz, büyük bir coşkuyla kutladığımız, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, kardeşçe kucaklaştığımız, sevgi, saygı, hoşgörü ve dostluğun öne çıktığı günler olup, bu duygularla Malatya Emniyet Teşkilatı olarak;

Kurban Bayramınızı ve Yeni Yılınızı en içten dileklerimle kutlar sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler getirmesi temennisiyle Şahsım ve Teşkilatım adına saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunarım.”dedi.

MALATYASPOR BAŞKANI..

Malatyaspor Başkanı İlhan Kavuk’un mesajı şöyle:

“Dini bayramlarımızdan Kurban Bayramını hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, toplumsal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörüyü yaşadığımız, kırgınlıkları bir yana bırakıp kardeşlik duygularını ön plana aldığımız, hepimizin özlemle beklediği güzel günlerdir.

Malatya ve Malatya dışında yaşan tüm Malatyalıların ve Malatyasporluların mübarek Kurban Bayramını kutlar, nice bayramlar görmemiz dileğiyle, sevgi ve saygılar sunarım.”

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ZİYARET..

Öte yandan Vali Daşöz ile Belediye Başkanı Akın, bazı şehit aileleri ile gazilere bayram ziyareti yaptılar.

Vali Daşöz ve eşi Nilgün Daşöz, şehit polis memuru Ahmet Yurdatapan’ın ailesini, gazi Emrah Yılmaz ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladılar.

Başkan Akın da, Şehit Piyade Astsubay Çavuş İbrahim Ahmet Sarıoğlu ile Piyade Er Ahmet Şeker in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. Başkan Akın Şehit Ailelerini ziyareti sırasında; Şehit Piyade Astsubay İbrahim Ahmet Sarıoğlunun ismini doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı sokağa vererek yaşatmaya çalışıyoruz dedi.

Başkan Akın, Şehitlere Allahtan rahmet dilerken, ailelerinin de bayramlarını kutlayıp, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, şehit ailelerinden maddi manevi hiçbir desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Cemal Akına teşekkür ettiler.