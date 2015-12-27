Malatya’da Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen resim bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Valilik tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma törenine gerek seçilmiş gerekse de atanmış yöneticiler ilgi göstermedi. Kadın davetlinin olmadığı bayramlaşma törenine askeri erkânın tam kadro katılımı da yetmedi. Kadınsız bayramlaşma töreni için Vali Ulvi Saran, “Hiç dikkat etmedim, belki bir temayül- alışkanlık olabilir derken, AKPnin kadın milletvekili Öznur Çalık; Çok önemli bir konu. Başta bizler olmak üzere seçilmiş ve atanmış yöneticilere bu tür törenlere eşleri ile katılmaları gerekliliğini anlatmamız gerekir dedi.

Vali Ulvi Saran, TBMM İdare Amiri AKP milletvekilleri Ömer Faruk Öz, Öznur Çalık, Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Alaeddin Tamer Büyükkantarcıoğlu, İnönü Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. İlhan İçen, İl Genel Meclisi başkanı Naci Şavata, adli ve idari yargı mensupları, CHP İl başkanı Veli Ağbaba, CHP merkez ilçe başkanı Muhteşem Kartal, MHP il başkanı Ömer Ekici, MHP merkez ilçe başkanı Cumali Günhan, TSO başkanı Hasan Erkoç, ESKKK başkanı Ali Evren, mahalle ve köy muhtarları dernekleri yöneticileri ile bazı kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcilerinin katıldığı ve Öğretmenevinde gerçekleşen resmi bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yapan Vali Saran; bayramların, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının artırdığına değindi. Vali, “Bayram süresince insanlarımızın birbirlerini sevip saymalarını, küçüklerin büyüklerine saygı göstermelerini, büyüklerin küçükleri sevmelerini, dargınların barışmasını arzu ediyoruz. Bayram bunun için güzel bir vesile. Hakikaten bayramın insanların birbirlerine yakınlaşmaları ve dargınlıkların giderilmesi için çok güzel bir fırsat sunduğu malum” diye konuştu.

2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu ”Örf ve adetlerimiz gereği bayramlar dargınlıkların, kırgınlıkların bir yana atıldığı, kardeşliğin, birlikteliğin, bütünleşmenin sağlandığı müstesna günler. Böyle bir günü şu anda Malatya’mızdaki kurum ve kuruluşların amirleri ile bayramlaşarak geçiriyoruz” derken, Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu da, ”Bütün Malatyalıların bayramını kutluyorum. Daha nice bayramlara çağdaş, modern, huzurlu, birlik ve kardeşliğini tesis etmiş bir Malatya ümidiyle girmeyi diliyorum. Zaten öyleyiz. Çıtamızı daha da yükselterek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özelleştirme kapsamında satılan ve 2011 yılı başında satın alan firmaya devredilecek olan TEDAŞ ve kurumda çalışan personelin durumları, Vergi Affı, son günlerde artış gösteren asayiş olayları ağırlıklı olarak konuşulan konular arasında yer aldı.

KADINLAR NİYE YOK?

Vali Saran bir gazetecinin; Son 3-4 bayramdır yapılan törenlerde kadınların katılımı hiç yok denecek kadar azaldı. Toplumun yarısını oluşturan kadınların bu törenlerde yer almaması bir çelişki değil mi? sorusuna, Hiç dikkat etmedim. Kadınlar, toplumumuzun en önemli kesimidir. Belki bir alışkanlıktır, belki de temayül. Ama katılmalarının sağlanması gerekir diye yanıtladı. Aynı gazetecinin Önceden gerek askeri gerekse de sivil kesimden kadın katılımları üst düzeydeydi. Son 3-4 bayramdır katılmıyor diye araya girmesi üzerine  O zaman neden katılmıyorlar? diye bir bakmak gerekir. şeklinde konuştu.

Aynı soruyu AKPnin kadın milletvekili Öznur Çalık ise; Evet önemli bir konu. Başta bizler olmak üzere seçilmiş ve atanmış yöneticilerin, törenlere eşleri ile katılımları yönünde çalışma yapmak gerekir. Kadınları yok sayan anlayışla mücadele etmek gerekir şeklinde yanıtladı.