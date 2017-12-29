Bayrampaşa’ya Transfer Oldu

Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısında attığı gollerle dikkatleri çeken forvet oyuncusu Furkan Yiğit, 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşaspor’a transfer oldu.

Sarı kırmızılı kulübün alt yapısında 3 sezon başarıyla forma giyen ve bu sezon U21 Süper Ligi’nde 11 gol atan Furkan Pekşen kiralık olarak Bayrampaşaspor’a transfer oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor yöneticisi Mehmet Maden, yetiştirdikleri futbolculardan daha fazla verim alabilmek için, onları tecrübe kazanacakları kulüplere gönderdiklerini söyledi. Furkan Yiğit’in Malatya futbolu adına önemli bir yetenek olduğunu belirten Maden, “Furkan kardeşimiz yaklaşık 3 sezondur alt yapıda kendini iyi geliştirdi. Attığı gollerde adından hep söz ettirdi. Biz de bu sezon almış olduğumuz bir kararla, zamanının geldiğini düşündüğümüz oyuncularımızı kiralama yönetimiyle başka takımlara göndermeye karar verdik. Furkan kardeşimize İstanbul’un köklü kulüplerinden Bayrampaşa talip oldu. İnanıyorum ki Furkan orada başarılı olacaktır” dedi.

“Birkaç kulüple görüşme halindeyiz”

Maden, kiralamayı düşündükleri birkaç oyuncunun daha olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Furkan dışında alt yapımızda çok yetenekli başka oyuncular da var. Onların da zamanının geldiğini düşünüyoruz. Birkaç kulüple görüşme halindeyiz. Bu oyuncuların gittikleri yerlerde tecrübe kazanarak, hem Malatya futboluna hem de Türk futboluna daha yararlı olacaklarına inanıyorum.”

iha