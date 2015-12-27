‘Baz Kurulmasın!’
Malatya’da bir camiye baz istasyonu kurulmasına tepki gösteren vatandaşlar, imza kampanyası başlattı.
Malatya’nın Zafer Mahallesi’ndeki Bayındır Camii’ne baz istasyonu kurulmasına tepki gösteren vatandaşlar, cuma namazı sonrasında imza kampanyasına katıldılar.
Çevredeki vatandaşların da cami önüne gelerek tepki gösterdiği eylem, olaysız sona erdi.
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