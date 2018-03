Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Kardemir Karabükspor’u ciddiye aldıklarını ve karşılaşmaya bu bilinçle hazırlandıklarını belirterek, “Evet, birçok oyuncusunu kaybetmiş bir Karabük ama kesinlikle hafife almak gibi bir düşüncemiz yok. Rakibimizi ciddiye alarak, puan almak istiyoruz. Alacağımız o 3 puanla da üst sıralar adına bizim için çok önemli olacak. Hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde yapıyoruz” dedi.

Tecrübeli futbolcu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

“PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENİYOR OLABİLİRİZ”

Büyük, son haftalardaki takımda yaşanan düşüşle ilgili yaptığı açıklamada, “Son haftalara baktığımızda yükselen bir form grafiğimiz vardı ama zannedersem biraz da aldığımız puanlardan dolayı rahatlama hissi oluşmuş olabilir. Ama tabi ki bu ligde ikinci yarılar çok zorlu geçer. O yüzden bazı şeylerin tam olarak farkına varmamız gerekiyor. Kesin olarak rahatlık değil de birazcık ta olsa alt sıralardan uzaklaşıp, yukarıya yaklaştığımız zaman psikolojik olarak etkileniyor olabiliriz” ifadelerini kullandı.

“1 PUAN ÇOK DEĞERLİYDİ”

Süper Lig’de alınan her puanın değerli olduğuna dikkat çeken tecrübeli futbolcu, şunları söyledi: “Bursa maçında çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Pozisyona girmekte zorlandık. Çünkü onların görüşün olarak bizden daha fazla kazanmaya ihtiyacı olan taraf Bursaspor’du. Biz deplasmanda oynuyorduk ve 1 puan bizim için değerliydi. O yüzden kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin, bunu her zaman söylüyoruz. Bu iç sahada da geçerli. Tabi ki iç sahada her maçımızı kazanmak istiyoruz ama kazanamıyorsan dediğim gibi kaybetmeyeceksin. Dışarıdan aldığımız 1 puan çok değerliydi.”

“SIKINTILI HAFTALARA GİRECEĞİZ”

Süper Lig’de Kardemir Karabükspor karşılaşması sonrası zorlu bir fikstüre gireceklerini kaydeden Büyük, “Sıkıntılı haftalara gireceğiz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Hem üst sıraları zorlamak adına kazanacağımız puanlar bizim için çok önemli. Bu haftada Karabük ile kendi sahamızda karşılaşacağız. Açıkçası çok zor bir karşılaşma olacak. Evet, birçok oyuncusunu kaybetmiş bir Karabük ama kesinlikle hafife almak gibi bir düşüncemiz yok. Rakibimizi ciddiye alarak, puan almak istiyoruz. Alacağımız o 3 puanla da üst sıralar adına bizim için çok önemli olacak. Hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde yapıyoruz. Umarım tekrar bir seri yakalama adına Karabük maçı tekrar bir başlangıç olur. Biz sonuna kadar kendimize güveniyoruz. Bazen sıkıntı yaşadığımız dönemlerden de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Umarım tekrar bir serinin başlangıcı olur Karabük maçı” diye konuştu.

“3 PUANI ALARAK HAFTAYI KAPATMAK İSTİYORUZ”

Büyük, Kardemir Karabükspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, “Kendi sahamıza kazanmak istiyoruz. Bu tür maçlar her zaman zorlu geçer. Onların kaybedecek çok fazla şeyleri yok. Evet, kadrolarına baktığımızda da tanıdığımız, kaliteli oyuncularda var. Matematiksel olarak şansları devam ediyor ama sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Onların kafası rahat olarak buraya gelecekler. Yani hiçbir şey kaybetme gibi bir durumları yok. O yüzden bizim bu konuda dikkatli, temkinli olmamız gerekiyor. Rakibimizi kesinlikle hafife almadan, ciddiye alarak, bundan önceki maçlarda büyük takımlara karşı nasıl yaptıysak, aynı şekilde hazırlanmamız, mental olarak ta aynı şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor. Umarım istediğimiz şekilde 3 puanı alarak, bu haftayı kapatırız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi