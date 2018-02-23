“Bazı Zavallılar Var..”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “2002 tarihinden sonra hamdolsun o günün şartlarında İmam Hatipli yavrularımızın önü kesilirken, ondan sonraki süreç içerisinde bugün İmam Hatiplerin illerimizde tercih edilen okullar statüsüne ulaşması, bu okullarda rahat bir şekilde okuyorlar. Bütün insanlarımız kendi inandıkları değerler doğrultusunda bir hayat tarzını sürdürebiliyorlar” dedi.

Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesini ziyaret ederek cemiyet başkanı Mustafa Özkan’dan cemiyet çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Özkan, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Afrin’de Mehmetçiğin başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Özkan, “Afrin’deki operasyon başarıyla devam ediyor. Oradaki olayı sadece terör olarak görmüyorum; oradaki olay, emperyalist iradenin İslam halklarını, Müslümanları birbirine düşürmek için kurmuş olduğu bir tezgah. Parayla, silahlı dünyanın her tarafından Müslümanlara, Türkiye’ye, insanlığa karşı bireysel suç işleme kabiliyeti yüksek elemanları taşımışılar ve hem bölge halkına hem de ülkemize yönelik operasyon yapıyorlar. Orada biz sadece bir örgütle değil, emperyalist bir iradeyle çarpışıyor, mücadele ediyoruz” dedi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise Malatya’da İlim Yayma Cemiyeti’nin kuruluşunda çalışmalarda yer aldıklarını ifade etti.

Milletvekili Şahin, İlim Yayma Cemiyeti’nin köklerinin çok eskiye dayandığını anımsatarak, “Ülkemize kendisini dindar, mütedeyyin bir Müslüman olarak tanımlayan kesimin ihtiyaç olarak gördüğü 1951’de kurulan o günkü ağabeylerimizin, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu o günkü sıkıntılı günlerde nitelikli, dindar gençlerin yetişmesi için, mazlumların yanında olan bir sivil toplum örgütü. Nitelikli insanlarımızın yetişmesine katkı sunmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu zor şartlardan ellerine silah yerine kalem, bomba yerine kitabı tercih eden inançlı, dindar bir gençliğin yetişmesine vesile olarak; tıpkı İmam Hatipli öğrencilerimizin dini bir takım bilgiler öğrenerek, güncel ve siyasi konularla alakalı elde ettikleri bilgi ve donanımlarla ülkeyi yönetecek noktaya geldiler” diye konuştu.

Dindar bir neslin yetişmemesi için İmam Hatiplerin kapatılması için ‘katsayı’ probleminin çıkarıldığını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

“Katsayı problemiyle beraber İmam Hatiplere başvuran öğrenci sayımız gittikçe azalmaya başladı. Kişi dinini öğrenirken; bunların ancak gidip cenaze kaldıracaklar, yıkayacaklar, mezarlıklarla Kuran-ı Kerim okuyacaklar ama devlet yönetimlerine bulaşmamak üzere önleri hep kesilmeye gayret edildi. 2002 tarihinden sonra hamdolsun o günün şartlarında İmam Hatipli yavrularımızın önü kesilirken, ondan sonraki süreç içerisinde bugün İmam Hatiplerin illerimizde tercih edilen okullar statüsüne ulaşması, bu okullarda rahat bir şekilde okuyorlar. Bütün insanlarımız kendi inandıkları değerler doğrultusunda bir hayat tarzını sürdürebiliyorlar.”

İlim Yayma Cemiyeti’nin önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Şahin, “15 Temmuz’u bahane ederek, bu gibi yapıları da aynı kategoriye koymaya çalışan bazı zavallılar var. Bu gibi kurumlarımızın gizli ajanlarında hiçbir zaman için ne silah ne silahlı bir terör örgütü ne de insanların sosyal yaşamlarına müdahale edecek bir çizgide olmadıklarını biliyoruz” dedi.

Afrin’de Mehmetçiğin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Şahin, “Afrin’de Mehmetçiğimizin verdiği bir mücadele var. Bu mücadele bir ayı geçti. 31 şehidimiz var. Bin 600’e yakın o bölgede satılmış, uşaklık yapan terörist öldürüldü. Oradaki yavrularımızın sağ salim oraları asıl sahiplerine bırakarak, devletin verdiği görevi hakkıyla, adil bir şekilde sürdürecekler. İstilacı bir mantıkla yaklaşmadık, gittiğimiz yerde hakkın hakim olması, adaletin sağlanması için bulunuyoruz” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com