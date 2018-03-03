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Malatya Haber -

BBB’den Başkan Çakır’a Ödül

BBB’den Başkan Çakır’a Ödül
  • 04.03.2018
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Belediye Başkanları Birliği (BBB) tarafından düzenlenen ‘1. Geleneksel Belediye Başkanları Ödülleri’ töreni ile Türkiye’nin en iyi belediye başkanları ödüllerini aldı.

Belediye Başkanları Birliği 1. Geleneksel Belediye Başkanları Ödülleri töreni, Ankara’daki MEB Şura Salonu’nda yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende 61 belediye başkanı ödüle layık görüldü. Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, “Şehirlerimiz hızla gelişiyor. Bunları gerçekleştiren en başta belediye başkanlarımızdır. Başkanlık biter, hesap verme bitmez. Başkanlarımızın aldığı üç kuruş maaş, düğünde takılan takıya yetmez. Belediye başkanları halka en yakın insanlardır. Bu yarışma Facebook üzerinde gerçekleştirildi ve tamamen halkımızın oylarıyla seçilmiştir. Burada en beğenilen belediye başkanı seçilmiştir” dedi.

İç Anadolu Bölgesi’nin en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu 
Coğrafi bölgelerde en beğenilen belediye başkanları kategorisinde İç Anadolu Bölgesi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Akdeniz Bölgesi’nden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ege Bölgesi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Marmara Bölgesi’nden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Doğu Anadolu Bölgesi’nden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Feyzi Gümrükçüoğlu ödüle layık görüldü.

‘En Beğenilen İl Belediye Başkanı’ ödüllerine Doğu Anadolu Bölgesi’nden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İç Anadolu Bölgesi’nden Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Akdeniz Bölgesi’nden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ege Bölgesi’nden Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Marmara Bölgesi’nden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Güneydoğu Bölgesi’nden Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve Karadeniz Bölgesi’nden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş layık görüldü.

Türkiye’nin en beğenilen belediye başkanı Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy oldu 
‘Türkiye’nin En Beğenilen Belediye Başkanları’ ödüllerine layık görülen isimler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Sarıkaya İlçe Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Kuşu Belde Belediye Başkanı Türker Çağatay Halim oldu.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Jüri Özel Ödülü’ne de layık görüldü 
Jüri Özel ödüllerinde Bolu Belediye Başkanı ‘Yılın Su Projesi’ kapsamında ödüle layık görülürken, ‘Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi’ kapsamında En İyi Belediye ödülünü Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy aldı. ‘En İyi Su Kanal Projesi’ ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ödüle layık görülürken, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ‘Alzheimer Gündüz Bakımevi Projesi’ kapsamında ödül aldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise ‘Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projesi’ ile ödüle layık görülen isimler arasında yeri aldı.

Ankara, iha

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Yorumlar
  1. MEMET dedi ki:
    6 Mart 2018, 14:33

    BU ÖDÜL ÇAKIRA VERİLMİŞSE TÜRKİYE BELEDİYECİLİKTE BİTİK

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  2. Hulki dedi ki:
    5 Mart 2018, 16:52

    Tamamen algı yaratmak için yapılan hiçbir geçerliği ve gerçekliği olmayan, gerçek kişilerin görüşünü yansıtmayan, maksatlı ve sadece iktidarın problemli bölgelerde halkın gazını almaya çalıştığı sözde araştırma.

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  3. kemal dedi ki:
    5 Mart 2018, 15:53

    ahmet çakır bu ödülü almış sa demek diğer belediyeler tamamen bitmiş. yazık

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  4. ZİBETRA dedi ki:
    5 Mart 2018, 13:04

    Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Bir de yurtdışına gidip sözüm ona incelemelerde bulunuyorlar.

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  5. ramazan dedi ki:
    5 Mart 2018, 12:50

    yazık günah bu memlekete bu başkan bu şekilde çalışmayla ödüle layık görülüyorsa layık görenlerde başarısı başkan gibidirler malatyayı uyutmaya çalışmayın malatyanın halkı her şeyi görüyor duyuyor

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  6. turan yorulmaz dedi ki:
    5 Mart 2018, 10:23

    Maksat muhabbet olsun.

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  7. murat dedi ki:
    4 Mart 2018, 22:58

    körler, sağırlar birbirini ağırlar. bu belediye ödül alıyorsa vay diğer belediyelerin haline

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    1. Hakkı dedi ki:
      5 Mart 2018, 10:27

      👍

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  8. mhmt dedi ki:
    4 Mart 2018, 15:26

    Malatya yı gelin görün sondan 1. ödülü verirsiniz bu kadar boş bir belediye yok

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    1. Hakkı dedi ki:
      5 Mart 2018, 10:27

      👍👍👍👍

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    2. Hakkı dedi ki:
      5 Mart 2018, 10:28

      Aynen

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