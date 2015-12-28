BBP’liler MHP’ye Katıldı

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından feshedilen Büyük Birlik Partisi Malatya İl Teşkilatı üyeleri topluca MHP’ye katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya İl Teşkilatında düzenlenen törene, MHP Malatya İl Başakanı Mehmet Erdem, Büyük Birlik Partisi BBP Malatya eski İl Başkanı İbrahim İşleyen, BBP eski İl Başkan Yardımcısı Şefik Candemir ve üyeler katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem törende MHP’ye katılan üyelere rozet takarken gündeme dairde açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda yaşanan terör olaylarını değerlendiren Erdem, “Biz çözüm sürecine hiçbir zaman inanmadık, çözüm süreci olduğu halde genç çocuklarımızı şehit veriyoruz, terör olayları her geçen gün artıyor terörü bir kez daha lanetliyoruz” dedi.

Büyük Birlik Partisi il yönetiminin MHP İl Teşkilatına katılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Erdem, “Uzun yıllardır ayrı çatı alıntında görev yaptığımız kardeş partimiz Büyük Birlik Partisi(BBP) yönetimi görevlerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya İl Teşkilatına bugün 200 kişi ile birlikte katıldılar” ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Malatya eski İl Başkanı İbrahim İşleyen ise “Biz bu gün uzun yıllardır Kardeş partimiz olan Milliyetçi Hareket Partisi MHP’ye katılıyoruz. Bu gün yaşanan son olaylarda Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. Onların acıları ülkücü camianın acısıdır. Ülkemiz bölünmesin diye bizler BBP Malatya İl Teşkilatı olarak görevimizden istifa ederek MHP’ye geçiş yaptık, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

MHP’ye katılan eski BBP’liler ve eski partilerindeki görevleri şöyle:

İbrahim İşleyen—-İl Başkanı

Şefik Candemir—Teşkilat Başkanı

İrfan Erdoğan —İl Başkan Yardımcısı

Suat Güventürk —İl Başkan Yardımcısı

Serda Turan—- Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Kaya—Yönetim Kurulu Üyesi

Vural Karaman—İl Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan İlkılıç—-Yönetim Kurulu Üyesi( Belediye Başkan Adayı)

Ergün Öztürk—Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Özcan—Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan İşleyen—(Bld.Başk.Adayı)

Abuzer Ölçekçi—(Beld.Başk.Adayı)

Serkan Erkut—(Beld.Başk.Adayı)

Mehmet İşleyen—(Beld.Başk.Adayı)

Eyüp Özcan—(Beld.Başk.Adayı)

Kemal Göçer—(Beld.Başk.Adayı)

ÖNCE MHP AÇIKLAMASI, SONRA BBP!..

Bu arada, MHP İl yönetiminden Cuma akşamı 19.00 sıralarında basın kuruluşlarına geçilen mesajda, Cumartesi günü partiye bazı katılımlar dolayısıyla tören düzenleneceği belirtildi. Gece saat 23.30’da ise BBP Genel Merkezi’nin, Malatya İl yönetiminin feshedildiğine ilişkin mesajı basın kuruluşlarına iletildi.