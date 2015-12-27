

Ülkücü İşçiler Derneği Malatya Şube Başkanı Vahap Murat, Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, Demokratik Açılım ve Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Demokratik Açılım konusunda değerlendirme yapan Murat, “Daha önce Habur da yaşatılan rezalet yine sahneye konulmak istenmektedir. Yeni açılımda Öcalan’a ‘sayın’ diyene ceza yok, terör örgütüne yataklık yapanlar ve dağdan inenler affedilecek ve bunlardan cesaret alan Leyla Zana, ‘Kürtlere özerklik vermek yetmez, Kürtler kendi topraklarında ancak özgürce yaşarsa yani kendi devletini kurarsa bu sorun biter’ diyerek küstahça Türk milletine hakaret etmiştir. AK partinin yetkili bir bakanı, ‘Sen Ne Mutlu Türküm dersen, başkasına da başka bir hak doğar’ ve iktidarın bir milletvekili de ‘Ben meclisteki Atatürk’ün üniformalı resmini içime sindiremiyorum’ derse ve Türklüğe hakaret suç olmaktan çıkarılırsa bu rezaletler devam eder ve ülkenin üniter yapısı tehlikeye girer. Bu büyük millet buna da izin vermez, bunu yapmak isteyenler bedelini çok ağır öderler” ifadelerini kaydetti.



Asgari ücret konusunda da konuşan Ülkücü İşçiler Derneği Malatya Şube Başkanı Vahap Murat, “Asgari ücretin belirlenmesi için hükümet bir çalışma yapmaktadır. Yüzde 3 zam yani 20 TL civarında bir zam beklenmektedir. Mehmet Şimşek asgari ücretin fazla artırılması sanayicileri zor duruma sokar demektedir. Sermaye çevresine bu kadar yakın olan bir bakan açlıkla karşı karşıya olan milyonlarca kişiyi hiç görmemektedir. 12. ay itibariyle açlık sınırı 950 TL yoksulluk sınırı 3 bin TL olarak açıklanmıştır. Şu bir

gerçektir ki asgari ücretlinin tamamı ve emeklilerimizin yüzde 70’i açlık sınırının altında ücret almaktadır. Yani bu büyük çoğunluk açlığa mahkum edilmiştir. Ama milletvekillerimiz bir gece yarısı operasyonuyla maaşlarına yüzde 100 zam yapmışlardır. Ülkede bu kadar ekonomik sorun varken bu zammı mecliste geçirmeleri hiç de ahlaki bir durum değildir. Cemil Çiçek’te hiç sıkılmadan bu zammı ihtiyaçtan dolayı yaptık demesi de çok vahimdir. Maaşları için çok cömert olan yetkililerin asgari ücret konusunda da duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

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