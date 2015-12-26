Begüm Kartal Davası Çarşamba Günü

Tanıdıkları Eczacı Fezan- Zeki Özyavuz çiftinin kızları Senem Özyavuz’un, geçen yıl Ağustos ayında Battalgazi ilçesi Adagören Köyündeki bir bahçe evinde yapılan kına gecesinde açılan ateş sonucu öldürülen Begüm Kartalın katil zanlısı ile yardım etmek ve suç delillerini saklamakla suçlanan 2 yakını hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın ilk duruşması 24 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.. Tutuklu olan 3 zanlı, mahkeme önüne çıkacaklar..

Katil zanlısı 21 yaşındaki Osman U. hakkında, Olası Kasıt İle Adam Öldürmek suçlamasıyla 25 yıla kadar, akrabası 20 yaşındaki Mehmet D. hakkında Olası Kasıt İle Adam Öldürme Suçuna Yardım Etme suçlamasıyla 15 yıla kadar, katil zanlısının amcası 40 yaşındaki Yaşar U. hakkında ise Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istendiği bildirildi.