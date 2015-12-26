Begüm Kartal Davası Çarşamba Günü
Tanıdıkları Eczacı Fezan- Zeki Özyavuz çiftinin kızları Senem Özyavuz’un, geçen yıl Ağustos ayında Battalgazi ilçesi Adagören Köyündeki bir bahçe evinde yapılan kına gecesinde açılan ateş sonucu öldürülen Begüm Kartalın katil zanlısı ile yardım etmek ve suç delillerini saklamakla suçlanan 2 yakını hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın ilk duruşması 24 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.. Tutuklu olan 3 zanlı, mahkeme önüne çıkacaklar..
Katil zanlısı 21 yaşındaki Osman U. hakkında, Olası Kasıt İle Adam Öldürmek suçlamasıyla 25 yıla kadar, akrabası 20 yaşındaki Mehmet D. hakkında Olası Kasıt İle Adam Öldürme Suçuna Yardım Etme suçlamasıyla 15 yıla kadar, katil zanlısının amcası 40 yaşındaki Yaşar U. hakkında ise Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istendiği bildirildi.