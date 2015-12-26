Bekçi İhbar Edince
Malatya’da iki kişi, bir eczanenin kapısını açmaya çalışırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla Çilesiz Samanlı Mahallesi Hasanbey Caddesi’nde bulunan bir eczanenin kapısını açmaya çalıştığı öne sürülen Ş.G. (24) ile E.A. (18), yakınlardaki okulun bekçisi tarafından fark edildi.
Emniyet ekiplerinin geldiğini fark edip olay yeri yakınında geziniyor gibi görünmeye çalışan şahıslar yakalandı.
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