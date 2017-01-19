“Beklediğimiz Futbolcular Var”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, Mersin İdmanyurdu karşısında ikinci yarının ilk 3 puanını almak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya gelen Ravcı, Sivasspor ile oynadıkları karşılaşma, önlerindeki Mersin İdmanyurdu mücadelesi, transfer çalışmaları ve takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

“İYİ OYNADIK AMA SKORA YANSIMADI”

Ligde ikinci yarının başladığını ifade eden Ravcı, “İkinci yarının başlamasıyla maçlarda peş peşe gelmeye başladı. İkinci yarının ilk maçında takım olarak iyi bir görüntü ortaya koyduk. Oyuncuların mücadelesi, hırsı, kazanma arzusu bizi mutlu etti” dedi.

Ravcı, Sivasspor maçında ortaya konulan futbolun skora yansımamasının kendilerini üzdüğünü kaydederek, şunları söyledi: “Yakaladığımız birçok pozisyon var. Rakibinde yakaladığı pozisyonlar vardı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Geçen hafta, kalecilerin haftası oldu diyebiliriz. Çünkü karşılaşmada iki kalecide başarılı kurtarışlar yaptılar. Kaybetmedik, alınan 1 puan, 1 puandır. Sivasspor maçına o gözle bakıyoruz.”

“HEDEFİMİZ GALİBİYET”

Önlerinde Mersin İdmanyurdu maçının olduğunu anımsatan Ravcı, “Haftalar birbirini kovalıyor. Yine aynı çalışma azmiyle, hırsıyla Mersin İdmanyurdu karşılaşmasına hazırlanıyoruz. Hedefimiz her maçta olduğu gibi kazanmak. Çünkü her maça kazanma hedefiyle çıkıyoruz. Bu hafta ikinci yarının ilk 3 puanını almak istiyoruz. Takım olarak gayet iyi durumdayız. Sakallarımız var. Daha ikinci yarının başında fire vermeye başladık. Dialiba ve Murat Akça sakat, Eren Tozlu ise kart cezalısı olduğu için Mersin İdmanyurdu maçında kadroda yer alamayacaklar. Murat Akça’nın omuzunda bir sıkıntı var, İstanbul’a gönderdik. Tedavi süreci biraz uzun sürecek. Bunun dışında herhangi bir eksiğimiz yok. Bu arkadaşlarımız olmasa da mutlaka onların yerini dolduracak arkadaşlarımız var. Ellerinden geleni yapacaklardır. Hedefimiz elbette ki her hafta olduğu gibi Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında da 3 puan olacak” ifadelerini kullandı.

“BEKLEDİĞİMİZ FUTBOLCULAR VAR”

Ravcı, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Güdemde birçok isim var. Bazen bizim takip etmediğimiz, gündemimizde olmayan isimlerde maalesef gündeme geliyor. Bunların ne şekilde çıktığını da bilmiyoruz. Transfer konusunda beklediğimiz oyuncular var. Devre arası transferini herkes iyi bilir zordur. İyi oyuncuyu kulübünden alıp getirmek zordur. Ama bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Transfer bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Bizde ay sonuna kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Beklediğimiz futbolcular kadrolarında oynayan oyuncular. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor. İşin açıkçası transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Bize katkı yapacak oyuncular olması lazım. Gerek kulüpleri gerekse de oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah olumlu neticelenir” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi