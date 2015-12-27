Beldede İlaçlama Yapılıyor



Orduzu Beldesi’nde karasinek ile mücadele için belediye tarafından ilaçlamalar yapılıyor.



Karasineklerin özellikle su birikintileri, ahırlar, hayvan gübresi dökülen alanlar, islim damlarının çevresi, sulama kanalları gibi yerlerde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, bunun önüne geçilmesi için beldede kapı kapı dolaşılarak ilaçlama yapıldığı belirtildi. İlaçlamada kullanılan zehirin insan ve hayvan sağlığına zararlı olmadığı belirtilirken, sadece karasinek ve sivrisinek üzerinde etkili olduğu açıklandı.



Orduzu Belediye Başkanı Cumali Ekin, çalışmalar ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Halkımızın rahatı ve sağlığı bizim için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle de uykusuz geçecek bir gecenin ardından bağda-bahçede çalışacak olan vatandaşımızın sağlığının bozulacağını biliyoruz. Bildiğiniz gibi sivrisineğin rahatsız ettiği birinin geceyi rahat geçirmesi düşünülemez. Öte yandan pislik yuvası diyebileceğimiz karasineğin hasta edeceği geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığının korunmasını da görevlerimizden biri olarak biliyoruz. Bunları ve daha sayamadığımız nedenlerle belli aralıklarla bütün mahallelerimizi cadde-sokak ilaçlıyoruz. Daha sağlıklı günler için çalışıyoruz” dedi.

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