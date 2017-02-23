Belediye 23 Köprü Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı içerisinde 23 köprü yaptı.

Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı içerisinde saha çalışmaları kapsamında 23 köprü, 15 adet menfez, 43.000 m3’de taş duvar örme işi yaptı. Bu çalışmaların yanı sıra Büyükşehir ayrıca, 21.500 metre beton büz, 11.000 metre de pvc-korige boru döşeme işi yaptı.

Konuyla ilgili belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

“İlçelerin ulaşım sorunlarının başında gelen köprü problemlerini aciliyet sırasına göre çözmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi en çok köprüyü coğrafi yapısı itibariyle zorlu ulaşım ağına sahip Pütürge ilçesinde yaptı. Pütürge’de toplam 8 tane köprü yapan Büyükşehir Belediyesi Darende’de 4, Akçadağ’da 3, Battalgazi ve Hekimhan’da 2, Arapgir, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt’ta ise 1’er köprü yaptı.

Büyükşehir Belediyesi yolları daha güvenli hale getirebilmek için 15 adet menfez çalışması da yaptı. Menfez çalışmalarının en önemlilerinden biri Kanalboyu düzenleme çalışmaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Köprü menfez şeklinde yapılan çalışma kısa bir süre zarfından tamamlanarak, hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi yollarda heyelan ve toprak kaymasına karşı da önlemler alarak 43.000 m3 taş duvar, dere yataklarına ise çeşitli çaplarda 21.500 metre beton büz, 11.000 metre de pvc-korige boru döşeme işlemi gerçekleştirdi.”

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