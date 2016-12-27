Büyükşehir 52 Gayrimenkuldan 12’sini Satabildi

Büyükşehir’in, Sıtmapınarı’ndaki arsa ile takas ettiği ve satışa çıkardığı ‘dağdaki’ yer de dahil 40 gayrimenkule müşteri çıkmadı..

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin İnönü Caddesi Sıtmapınarı’nda emlak değeri oldukça yüksek bir arsa ile takas karşılığında elde ettiği ve ihale ile satışa çıkardığı Gedik Mahallesi 409 ada 5 No’lu parseline alıcı çıkmadı. Belediye, 2’si İnönü Kapalı Çarşısı’nda işyeri olan 52 gayrimenkulundan 12’sine müşteri bulabildi.

Büyükşehir Belediyesi, aralarında Gedik Mahallesi’ndeki arsanın da bulunduğu 52 taşınmazı dün açık teklif usulü ihaleyle satışa çıkardı. 52 adet taşınmazdan sadece 12’si satılırken, kamuoyunda büyük tepki çeken takas karşılığı elde edilen arsaya da satılmadı. İnönü Çarşısı’ndaki 2 işyerinin de bulunduğu 40 gayrimenkule talip olan çıkmadı.

Büyükşehirin kasasına 3 milyon TL girdi

Açık Teklif Usulü ihaleyle satışa çıkarılan taşımazlar arasında bulunan İnönü Mahallesi 3780 Ada 2 nolu 2.175 m2’lik arsa( Yeşiltepe üstgeçidin yanı), metrekaresi 7.100 Liraya alıcı buldu.

En düşük fiyatla İskender Mahallesi’nde bulunan 33.957 lira muhammen bedelli 75.46 m2’lik parsel, 36 bin liraya satılırken, İnönü Mahallesinde bulunan 1.305.186 lira muhammen bedelli 2.175.31 m2’lik parsel 1.551.000 lirayla en yüksek fiyata satıldı.

Encümen tarafından gerçekleştirilen ihale ile Büyükşehrin kasasına 3 milyona yakın gelir elde edilirken, satış bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitte aylık olarak ödenecek. Kanun gereği Büyükşehir Belediyesi’ne ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığından, alıcılar KDV ödemeyecek.

Satılan arsalar ve bedelleri ise şöyle:

Satışa çıkarılan gayrimenkulların tam listesi için aşağıdaki linki tıklayın:

27-12-2016-tarihli-tasinmaz-satis-ilani

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com