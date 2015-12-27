Belediye Arsaları Satılıyor.!
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi’ne ait 29 arsa satışa çıkarıldı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, Gedik, Hıroğlu ve Molla Kasım mahallerinde bulunan belediyeye ait 20 dönüm ile 14 metrekare arasında bulunan toplam 29 arsayı satışa çıkardıklarını belirtip, 29 Aralık günü saat 10,00’da 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulüyle Yeşilyurt Belediyesi encümeni huzurunda satılacağını bildirdi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Kavuk, arsaların satışından 300 bin TL civarında gelir beklediklerini ifade edip, gelir ile ilçeye hizmet yapacaklarını kaydetti.
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