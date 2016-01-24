Belediye Başkanı Paylaştı
Bölgede olduğu gibi şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, kar manzarası ile birlikte masalsı manzaralarda oluştu.
Büyükşehir Belediyesi’nin Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı’nda kar yağışı ile birlikte ortaya ‘masalsı’ olarak ifade edilen kar manzaraları da oluştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, twitter adresinden sanat sokağına ilişkin fotoğrafları, ‘masalsı’
manzara olarak yayınladı.
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BİRDE ŞENTEPE MAHLESİNE GELİN ÇÖPLÜKTEN PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR NE MASALI HAYVAN GÜBRESİ KOKUSUNDAN BURNUMUZU TUTUYORUZ
şehir dışından yaşadığım için kültürü sokağını açıldığın bilgiye sahip değilim ama manzara ve evler güzel olmuş güzel kültür etkinlikler ve güzle yöneltebilirse malatyamıza güzel bir katkı sağlar
Ancak masallarla ugrasirsinİz gerçeği goremeyeceksiniz.