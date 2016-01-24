Belediye Başkanı Paylaştı

Bölgede olduğu gibi şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, kar manzarası ile birlikte masalsı manzaralarda oluştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı’nda kar yağışı ile birlikte ortaya ‘masalsı’ olarak ifade edilen kar manzaraları da oluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, twitter adresinden sanat sokağına ilişkin fotoğrafları, ‘masalsı’

manzara olarak yayınladı.