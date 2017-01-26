AKP’li Belediye Başkanlarından ‘Evet’ Kampanyası

Elazığ, Malatya ve Kocaeli Belediye Başkanları Referandum için sosyal medyadan birbirlerini “Evet” kampanyasına davet etiler. Başkanlar videolar yayınlayarak, referandum için ‘Evet’ diyeceklerini ifade ettiler.

Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanlığı siStemi ne yönelik referandum için sosyal paylaşım sitelerindeki “Evet” kampanyasını önce Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz başlattı. Başkan Yanılmaz, yayınladığı videosunda, “Geleceğimiz, istikbalimiz, istiklalimiz ve yeniden büyük Türkiye için ben varım. Ben ‘Evet’ diyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Çakır, sende varmısın” ifadelerini kaydetti.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın çağrısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yine sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı video ile cevap vererek, “Mücahit Yanılmaz başkanım elbette varım. Ülkem için, geleceğimiz için, güçlü Türkiye için ‘Evet’ diyorum. Evet, İbrahim Karaosmanoğlu başkanım sende varmısın?” ifadeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na çağrıda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı videoda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın çağrısına cevap vererek, “Malatya Büyükşehir Belediye başkanım, Ahmet kardeşim, davetini aldım. Güçlü Türkiye için, huzurlu Türkiye için, gelişmiş Türkiye için bende ‘Evet’ diyorum.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com