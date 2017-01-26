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Malatya Haber -

AKP’li Belediye Başkanlarından ‘Evet’ Kampanyası

AKP’li Belediye Başkanlarından ‘Evet’ Kampanyası
  • 26.01.2017
  • 9

Elazığ, Malatya ve Kocaeli Belediye Başkanları Referandum için sosyal medyadan birbirlerini “Evet” kampanyasına davet etiler. Başkanlar videolar yayınlayarak, referandum için ‘Evet’ diyeceklerini ifade ettiler.

Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanlığı siStemi ne yönelik referandum için sosyal paylaşım sitelerindeki “Evet” kampanyasını önce Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz başlattı. Başkan Yanılmaz, yayınladığı videosunda, “Geleceğimiz, istikbalimiz, istiklalimiz ve yeniden büyük Türkiye için ben varım. Ben ‘Evet’ diyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Çakır, sende varmısın” ifadelerini kaydetti.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın çağrısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yine sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı video ile cevap vererek, “Mücahit Yanılmaz başkanım elbette varım. Ülkem için, geleceğimiz için, güçlü Türkiye için ‘Evet’ diyorum. Evet, İbrahim Karaosmanoğlu başkanım sende varmısın?” ifadeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na çağrıda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı videoda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın çağrısına cevap vererek, “Malatya Büyükşehir Belediye başkanım, Ahmet kardeşim, davetini aldım. Güçlü Türkiye için, huzurlu Türkiye için, gelişmiş Türkiye için bende ‘Evet’ diyorum.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. M.Sinan ÖZTAN dedi ki:
    26 Ocak 2017, 19:55

    100 yıllık parlamenter sistemi çöpe at.Tek adama tüm yetkileri ver,olacak iş değil.Bu nedenle geleceğimiz için HAYIR diyeceğim.Tüm vatandaşlarımızı da HAYIR demeye davet ediyorum.

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  2. hasan dedi ki:
    26 Ocak 2017, 19:42

    ABD ÇİN RUSYA FRANSA BREZİLYA KAZAKİSTAN ENDONEZYA gibi dünyada söz sahip ülkeler başkanlıkla yönetilir. bunlar aptal bir tek CHP akılı Almanya Japonya ise 2 dünya savaşında kontrol altında tutmak için anayasalarını ABDli Generaller tarafında yapıldı. onlarda başkanlık sitemine geçerlerdı

    ak parti için değil Türkiye’nin geleceği için evet diyoruz akp giderse en az üçlü koalisyon hükümleri kurulur. buda İtalya ve Belçika gibi Batarız bu yüzden italya koalisyon hükümleri yasak getirdi. Belçika da 14 ay hükmet kurulamadı. siyasi istikrar şart

    Bende bir solcu olarak evet diyorum

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  3. M.kaleli dedi ki:
    26 Ocak 2017, 19:07

    Malatya’ya ikinci üniversite sözü verenler hangi yüzle malatyalıların karşısına çıkacak merak ediyorum.

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  4. Murat Tek dedi ki:
    26 Ocak 2017, 19:04

    Inadına HAYIR….

    Belediye başkanı Ahmet Cakir sanki bir is yapıyormuş da kampanya yurutuyor….Önce sususuzluktan, bir turlu bitirilemeyen yol calismalarindan rezil ettigin Malatya halkındanbir özür dile…

    Herkesin bildigi bir durum varki ABD 5-6 yıl önce ortadogu da 22 ulkede rejim ve sinir degisikligi yapacaz dedi…Urdun, Libya, Misir, Yemen, Irak ortada…Turkiye de buna izin vermemeliyiz…O yüzden hayır demeliyiz…

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  5. ahmet dedi ki:
    26 Ocak 2017, 18:56

    ben Akparti ye oy vermiş biri olarak hayır diyeceğim çünkü öğretmenlere mülakatı saçma buluyorum millet torpille mülakata giriyor

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  6. Mehmet dedi ki:
    26 Ocak 2017, 18:53

    Malatyalıyım.Türküm ve hayır diyorum.

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  7. Malatyada uyumayan adam dedi ki:
    26 Ocak 2017, 18:27

    Asgari ucretin hali
    İsciden kesilen vergiler
    Bireysel emeklilik muhabbeti
    Suriyeliler
    Artan kiralar
    Sefalet rezillik
    Malatya icin havada ucusan ecek acakli projeler

    Susuzluk
    Trafik
    Doner kavsaklara yapilan bos beles saatler

    Bunlar dursun gundemimiz baskanlik hemi? Hayir sonuna kadar hayir

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  8. memet can dedi ki:
    26 Ocak 2017, 18:25

    isterse hayır desinler…

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  9. Ferit dedi ki:
    26 Ocak 2017, 17:42

    Zaten bundan dolayı hayır diyeceğim

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