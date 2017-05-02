“Belediye Birilerine Şirin Görünmek İstiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi yanına inşaa edilen Malatya Evleri’nin TRT ve TÜGVA’ya tahsis edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ağbaba, “Malatya’da maddi durumu kötü yüzlerce dernek varken, milyarlarca bağış alan TÜGVA’ya, halkın vergilerinden milyarlar kazanan TRT’ye Malatya evlerini tahsis etmek kabul edilemez. Malatya Büyükşehir Belediyesi birilerine şirin görünmek için Malatya Evlerini peşkeş çekmektedir” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “TRT program başı bazı konuklarına 30-40 milyar para veren bir kuruluş. Vatandaşın vergileriyle Türkiye’nin en iyi kazancı olan yerlerden biri. Buna rağmen Malatya’da bir büro tutacak para bulamadılar mı ki Malatya evlerinden tahsis yapılıyor anlamak mümkün değil. Bir diğer tahsis de TÜGVA’ya. Son yılların parlayan-parlatılan vakıflarından biri. Yönetim kurulu, istişare kurulu Türkiye’nin en zenginlerinden oluşan vakfa tahsis yapılması, belediyenin birilerine şirin görünmek istemesinden başka bir şey değildir. Malatya’da kirasını ödeyemeyen, giderlerini karşılayamayan buna rağmen halka hizmet eden yüzlerce dernek varken,Türkiye’nin en zengin vakıflarından birine yer tahsis etmek iki yüzlülüktür. Malatya’nın sivil toplum örgütlerine sırt dönmek,onları yok saymaktır”dedi.

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