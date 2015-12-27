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Malatya Haber -

Belediye de Yerde Kar da!.

Belediye de Yerde Kar da!.
  • 27.12.2015
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Malatya Belediyesi’nin 30 kar ekibi, yağış nedeni ile karla kaplanan yol ve kaldırımları temizlediği belirtilirken, bunun yeterli olmadığı ana caddeler dışında da kar temizliği yapılmadığı için birçok yolda ulaşımın aksadığı bildirildi.
 
Cuma günü başlayan ve Cumartesi sabaha kadar devam eden kar yağışı sırasında, belediyenin etkili kar mücadelesi yapamadığı, gündüz kar temizliğine yoğunlaştığı gözlendi. Kent merkezine göre yüksekte bulunan TOKİ bölgesine ulaşım bütünüyle alt-üst olurken, yokuşu çıkamayan belediye otobüslerinin yolcularını yolda indirdiği, vatandaşların evlerine güçlükle ulaşabildikleri belirtildi.
 
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşüp buzlanma başlayınca, başta Atatürk, Hastahane ve Mehmet Buyruk caddelerinde olmak üzere araçla ulaşım güçlükle yapılmaya başlandı. Geç saatlerden itibaren buzlanmayı önlemek için tuz serpildiği gözlenirken, bu işlem için geç kalındığı eleştirileri yapıldı.
 
Malatya Belediyesi’nin, kar yağışı öncesi ve yağış sırasındaki faaliyet planlamasını yapamadığı, bu nedenle sıkıntılar yaşandığı ifade edildi.

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