Belediye Personeline Kahvaltı Verdiler

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Muhtarlık İşleri ve Etüd Proje Müdürlüğünde görevli personel sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, personelin moral ve motivasyonlarını artırmak adına bu tür organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

“BÜTÜN HİZMETLERİN ALTINDA SİZLERİN İMZASI VAR”

Yeşilyurt İlçesinde 3,5 yıllık dönemde gerçekleşen hizmetler ve yatırımların hayata geçmesinde personellerin büyük emeği olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Çınar, “Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat önderliğinde ‘Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt’ sloganıyla ilçemizin hem gündelik sorunlarını çözüme kavuşturmak hem de geleceğe kalıcı eserler bırakmak adına gerçekleştirdiğimiz bütün hizmetlerin altında siz değerli personellerimizin büyük emeği ve gayreti vardır, sizlerle yol yürümekten ve halkımıza kaliteli hizmetler sunmaktan her zaman onur duyduk. Fedakâr ve özverili çalışmalarınız bizim en büyük gücümüz olmuştur, sizlerin hizmet aşkı takdire şayandır. Yeşilyurt Belediyesinde birlik ve beraberlik ortamı, dayanışma ruhu ve kardeşlik hukuku her zaman üst seviyededir. 2014 Yılının Mart Ayında bizler göreve geldiğimizde 250 personel ile çıktığımız millete hizmet yolunda şu anda bin 400 personelimizle ilçemizin en ücra noktasındaki vatandaşımıza kadar hizmet götürmenin gururunu yaşamaktayız, bizler büyük bir aileyiz, sizlerde bu ailenin çok önemli parçalarısınız. Sizlerin moral ve motivasyonlarınızı daha üst seviyeye çıkartacak, ekip ruhumuzun daha da güçlenmesine vesile olacak bu tür etkinliklerin ciddi faydasını görüyoruz. Hepimizin tek hedefi yaşadığımız ülkemizi, kentimizi ve ilçemizin daha fazla gelişmesi, kalkınması, büyümesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Aynı hedefe odaklanan insanlar olarak bir araya gelerek sohbet ediyoruz, fikir alış verişi yapıyoruz. Böylesine anlamlı buluşmalar verimli ve nitelikli hizmetlerin ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Birlikteliğimizi güçlendirecek bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz.”diye konuştu.

“HER PERSONELİMİZ BİZİM İÇİN KIYMETLİ VE DEĞERLİDİR”

Yeşilyurt Belediyesinde çalışan her personelin kıymetli ve değerli olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Çınar, “Hepimiz bu değerli ailenin fertleriyiz, ilçemizdeki bütün hizmetlerin altına imza atan personellerimizin emeği ve çabası yeni bir eserin ortaya çıkmasını sağlıyor. Sizler bizim için çok değerli ve kıymetlisiniz, hepiniz farklı birimlerde görev yaparak belediye hizmetlerinin ilçe halkına ulaşmasına katkı sağlıyorsunuz. Saha veya büro personelleri arasında asla fark yoktur, sizlerin emekleriyle Yeşilyurt’u hedeflenen noktaya taşıyacağız ve gelecek nesillere yaşanabilir, modern ve güzel bir Yeşilyurt’u emanet edeceğiz. 3,5 yıl içerisinde halkımıza ulaştırdığımız yatırımlar, eserler, hizmetler ve projeler sizlerin bilgi, beceri ve emeği sizlerin sayenizde ortaya çıkmıştır. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat adına hepinize bu çalışmalarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kahvaltı programına; Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Cüreoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Halit Adıyaman, Muhtarlık İşleri Müdürü Ömer Sucu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan ile çok sayıda personel katıldı.

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