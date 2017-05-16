Belediye Şirketi 30 Milyon Kredi Kullanacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı çalışmalarını tamamladı. Toplantıda Esenlik Şirketi’nin 30 milyon TL kredi kullanmasıyla ilgili teklif görüşülerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’de başlayan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Bir önceki toplantının karar özetinin görüşülmesinin ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan; Esenlik şirketinin 30 milyon TL banka kredisi kullanması ile Kültür A.Ş.’nin sermaye artırımından dolayı Büyükşehir Belediyesi hissesine düşen 700 bin TL’nin ödenmesi kabul edilirken, imar ağırlıklı diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Gündemde bulunan bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Bahçesaray’la kardeş kent

Büyükşehir Meclisi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Van’ın Bahçesaray ilçesinin kardeş kent olmasını da kabul etti. Ayrıca sosyal ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla da Bahçesaray Belediyesi işbirliği ile Bahçesaray’a kültür merkezi yapılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran Ayı Toplantısı’nı 14 Haziran 2017 tarihinde saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com