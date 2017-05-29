Belediye ‘Terkedilmiş’ Araçları Topluyor
- Yeşilyurt Belediyesi, çeşitli mahalle ve sokaklarda terkedilmiş, görüntü kirliliği ve güvenlik riski oluşturan hurda araçları kaldırmaya başladı
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İlçemizin muhtelif mahallelerinde ve sokaklarında terk edilmiş, güvenlik ve görüntü kirliliği oluşturan, toplum ve insan sağlığını tehdit eden şu ana kadar tespit edilen 292 hurda araç kaldırılıyor” dedi.
292 HURDA ARAÇ KALDIRILIYOR
Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin şikâyetlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine yol açtığı tespit edilen hurda araçların kaldırma işlemlerine hız verdi.
Özellikle yaz aylarında büyük sıkıntı oluşturan hurda araçları azaltmak ve bu kirliliğin önüne geçmek isteyen Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hurda araç sahiplerini de uyararak yol kenarlarına, mahalle aralarındaki boş alanlara bıraktıkları çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen araçlarını kaldırmaları için 15 gün süre veriyor.
HURDA ARAÇLARINI KALDIRMAYANLARA 575 TL İDARİ PARA CEZASI
Bugüne kadar yapılan tebligata rağmen kaldırılmayan toplam 292 hurda araçtan toplam 35’i çekiciler marifetiyle kaldırılarak Malatya Katı Atık Sahası yolu üzerindeki Yedi Emin Merkezindeki depoya teslim edilirken, 38 araç ise tanınan ek süre içerisinde araç sahipleri tarafından kaldırıldı. Hurda ve görüntü kirliliği oluşturan araçlarını kaldırmayan kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/6 Maddesine istinaden 575 TL İdari para cezası uygulanıyor ve bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil ediliyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı bölgelerinde sürdürdüğü hurda araç kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, görüntü kirliliği oluşturan hurda araçların kaldırılması noktasında titiz bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.
“GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN HURDA ARAÇLARA İZİN VERMİYORUZ”
İnsan ve toplum sağlını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesine özen gösterdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Polat, Yeşilyurt’un cadde ve sokaklarında fuzuli işgal ve görüntü kirliliğine yol açan hurda araçların kaldırılması için başlatılan çalışmalarda, araç sahiplerine tanınan 15 günlük ek sürenin ardından kaldırma işlemlerine başladıklarını söyledi.
Kent estetiğine değer kazandıracak hizmetlere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Polat, “Şehrimizin ve ilçemizin modern yaşam kimliğine artı değerler kazandıracak hizmetlere öncelik tanıyoruz. Bu kapsamda; ilçemizin farklı noktalarında terk edilmiş, görüntü kirliği oluşturan, insan ve toplum sağlığını tehdit eden hurda araçları ekiplerimiz gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra kaldırıyor. Bu hurda araçlar ilçemizde görüntü kirliliğinin oluşmasına, trafik kazasına sebebiyet vermektedir. Kentimizin ve ilçemizin estetik yapısına zarar verdiğini tespit ettiğimiz bu araçlar başta olmak üzere kötü görüntüye asla taviz vermeyeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı periyodik olarak uygulamaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hurda araçların kaldırılma çalışmaları sırasında kendilerine destek veren mahalle muhtarları, Özsan Sanayi ve Yeni Sanayi Site yönetimlerine ve duyarlı vatandaşlara teşekkürlerini sundu.
“ÇEVRE SAĞLIĞINA ÖNEM VEREN BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”
Çevre sağlığı ve görüntü kirliliğinin önlenmesine adına yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür eden mahalle sakinleri ise, “Sokaklarımızda çoğu kez terk edilmiş araçları görüyoruz, bunların kaldırılması çok faydalı bir uygulamadır. İnsan sağlığına da olumsuz etkileri bulunan hurda araçlar caddelerde trafik kazalarına da sebebiyet vermektedir, bu açıdan da kaldırılmalarını çok güzel oldu. Çevre sağlığına verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
Bülten
Ellerinize saglik cok yerinde bir karar cok gec kalindi
Sayın başkan rica etsek şu sanayi çevresindeki ana yollarda yolları işgal eden hurda arabaları da bir ilgilenip kaldırırsanız memnun oluruz.Parkların yanı bile hurdalıklarla dolmuş.Görüntü bozukluğu yapıyor.
Yeşilkent olarak bildiğimiz Malatyamızın belediyenin imar vs. engin çabaları ile griye dönüştürdüğü Beydağlarının muazzam etekleri dururken ovalarımızı, yeşilimizi, geleceğimizi resmen katlettikleri Malatya Şehrimiz ümit ediyorum insanlarımızın bilinçlenmesi ile bir gün hakettiği güzelliklere yeniden kavuşacaktır.
Başkanım şu şahin,doğan arabaların içindekileri de bir yere toplasanız.
Aferin çok iyi yapıyosunuz kolay gelsin ilçelere de el atın……
Başkanım Şahin araçları hurdalıkta çürüteceğine bu araçları bize verin ülkemize geri kazandıralım hemde fabrikanın yapmadığı özeliklerle
Şu yollarin cukurlarini doldurun yada yapin yollari yoksa cooook boyle arac toplarsiniz işiniz sadece bu olur …
anca boş boş işlerle uğraşırsınız yollarda yürüyecek kaldırım yok utanın
başkanın arkada duran beyaz Şahini bana verin milleti sahura kaldıram
Başkanım Şahin araçları hurdalıkta çürüteceğine bu araçları bize verin ülkemize geri kazandıralım hemde fabrikanın yapmadığı özeliklerle
BAŞKAN ELİN DEĞMİŞKEN ŞU MODİFİYELİ GÜRÜLTÜ ÇIKARAN , BANGIR BANGIR MÜZİK ÇALARAK DOLAŞAN TİPLERİN KULLANDIĞI ARABALARI DA TOPLASAN NE İYİ OLUR….
İyi bari Yeşilyurt Belediyesi arada sırada güzel işler de yapıyor. Bu ara yetişmiş ağaçları kesme, doğrama işinde ustalaşmışlardı.
cok yerinde ve örnek bir davranış tsk.
AFERİN. TÜM EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM.
tebrikler başkan ilk defa güzel bir iş yaptınız