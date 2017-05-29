Belediye ‘Terkedilmiş’ Araçları Topluyor

Yeşilyurt Belediyesi, çeşitli mahalle ve sokaklarda terkedilmiş, görüntü kirliliği ve güvenlik riski oluşturan hurda araçları kaldırmaya başladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İlçemizin muhtelif mahallelerinde ve sokaklarında terk edilmiş, güvenlik ve görüntü kirliliği oluşturan, toplum ve insan sağlığını tehdit eden şu ana kadar tespit edilen 292 hurda araç kaldırılıyor” dedi.

292 HURDA ARAÇ KALDIRILIYOR

Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin şikâyetlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine yol açtığı tespit edilen hurda araçların kaldırma işlemlerine hız verdi.

Özellikle yaz aylarında büyük sıkıntı oluşturan hurda araçları azaltmak ve bu kirliliğin önüne geçmek isteyen Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hurda araç sahiplerini de uyararak yol kenarlarına, mahalle aralarındaki boş alanlara bıraktıkları çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen araçlarını kaldırmaları için 15 gün süre veriyor.

HURDA ARAÇLARINI KALDIRMAYANLARA 575 TL İDARİ PARA CEZASI

Bugüne kadar yapılan tebligata rağmen kaldırılmayan toplam 292 hurda araçtan toplam 35’i çekiciler marifetiyle kaldırılarak Malatya Katı Atık Sahası yolu üzerindeki Yedi Emin Merkezindeki depoya teslim edilirken, 38 araç ise tanınan ek süre içerisinde araç sahipleri tarafından kaldırıldı. Hurda ve görüntü kirliliği oluşturan araçlarını kaldırmayan kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/6 Maddesine istinaden 575 TL İdari para cezası uygulanıyor ve bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı bölgelerinde sürdürdüğü hurda araç kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, görüntü kirliliği oluşturan hurda araçların kaldırılması noktasında titiz bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

“GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN HURDA ARAÇLARA İZİN VERMİYORUZ”

İnsan ve toplum sağlını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesine özen gösterdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Polat, Yeşilyurt’un cadde ve sokaklarında fuzuli işgal ve görüntü kirliliğine yol açan hurda araçların kaldırılması için başlatılan çalışmalarda, araç sahiplerine tanınan 15 günlük ek sürenin ardından kaldırma işlemlerine başladıklarını söyledi.

Kent estetiğine değer kazandıracak hizmetlere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Polat, “Şehrimizin ve ilçemizin modern yaşam kimliğine artı değerler kazandıracak hizmetlere öncelik tanıyoruz. Bu kapsamda; ilçemizin farklı noktalarında terk edilmiş, görüntü kirliği oluşturan, insan ve toplum sağlığını tehdit eden hurda araçları ekiplerimiz gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra kaldırıyor. Bu hurda araçlar ilçemizde görüntü kirliliğinin oluşmasına, trafik kazasına sebebiyet vermektedir. Kentimizin ve ilçemizin estetik yapısına zarar verdiğini tespit ettiğimiz bu araçlar başta olmak üzere kötü görüntüye asla taviz vermeyeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı periyodik olarak uygulamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hurda araçların kaldırılma çalışmaları sırasında kendilerine destek veren mahalle muhtarları, Özsan Sanayi ve Yeni Sanayi Site yönetimlerine ve duyarlı vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

“ÇEVRE SAĞLIĞINA ÖNEM VEREN BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”

Çevre sağlığı ve görüntü kirliliğinin önlenmesine adına yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür eden mahalle sakinleri ise, “Sokaklarımızda çoğu kez terk edilmiş araçları görüyoruz, bunların kaldırılması çok faydalı bir uygulamadır. İnsan sağlığına da olumsuz etkileri bulunan hurda araçlar caddelerde trafik kazalarına da sebebiyet vermektedir, bu açıdan da kaldırılmalarını çok güzel oldu. Çevre sağlığına verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Bülten