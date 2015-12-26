Belediye Yardımı İçin Son 3 Gün

Geçmiş yıllarda ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine ders yılı başında eğitim yardımı adı altında para yardımı yapan Malatya Belediyesi, bu yıl ihtiyaç sahibi ilköğretim ve lise öğrencilerine yardımda bulunacak.

Belediye Basın Bürosu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“..Malatya Belediyesi tarafından fakir ve mağdur durumda olan İlköğretim ve Lisede okuyan öğrencilere 60 YTL eğitim yardımı yapılacak.

Belediye Başkanı H. Cemal Akının göreve başladığı günden bu yana geçen süre içerisinde Malatya Belediyesi tarafından, maddi durumu yetersiz olan 2262 öğrenciye 151 milyar lira eğitim yardımında bulunuldu.

Konuyla ilgili olarak Belediye Basın Yayın Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, bu yıl verilecek olan eğitim yardımının ise öğrenci başına 60 YTL olduğu belirtilerek, eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin Malatya Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerektiği bildirildi.

14 Ağustos tarihinde başlayan ve 15 Eylül 2006 tarihine kadar sürecek olan müracaatlar sırasında eğitim yardımı almak isteyen öğrencilerin; Velisi adına düzenlenmiş Fakirlik ve İkametgah İlmühaberi, Velisinin Kimlik Fotokopisi ve Öğrenim Belgesi ile birlikte Yeni Camii yanında bulunan Zabıta Müdürlüğünün altındaki Belediye Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Konuyla ilgili daha geniş bilgi almak isteyenlerin de yine Belediye Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün (325 78 31) numaralı telefonundan bilgi alabilecekleri kaydedildi.”