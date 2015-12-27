Belediyeciler Karşı Atakta!

Malatya Belediye Meclisi’nin eski ve yeni 63 üyesinin, İçişleri Bakanlığı’nın kendileri hakkında İmar yolsuzluğu ile ilişkili olarak ‘Ek yoğunluk transferine onay vererek kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle’ soruşturma izni veren kararına yüksek yargı organları nezdinde itiraz edilmesi için Ankara Barosu avukatlarından Necdet Dinçer’e vekâletname verdikleri öğrenildi.



Soruşturma izni verilen mevcut belediye meclis üyeleri topluca, eski meclis üyeleri de bireysel olarak vekâlet verdi.



İçişleri Bakanlığı, 1 Ağustos 2011 tarihli kararında, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile eski ve yeni meclis üyelerinden oluşan toplam 63 kişi hakkında, ek yoğunluk transferine onay vererek kamu zararına neden oldukları ve bu kararın Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği’nin 57. maddesinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2006/13 Sayılı genelgelerine aykırı olduğu gerekçesiyle ‘soruşturma izni verilmesini’ onaylamıştı.



Bakanlık aynı kararda yine dönemin MHP’li Meclis Üyesi Cumali Demirel ve Mehmet Torun’a da 2007 yılında Meclis üyeliğinden istifa etmelerine rağmen 2008 yılında yapılan meclis toplantılarına katıldıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle soruşturma açılması izni vermişti.



KARŞI ATAK!

Malatya kamuoyunu aylarca meşgul eden ve haksız kazancın yanı sıra imar kirliliği ile çarpık yapılaşmaya da neden olan ek yoğunluk transferini onaylayan Malatya Belediye Başkanı ve meclis üyeleri için yargılanma yolunun açılması anlamına gelen bu karara sonrası meclis üyeleri karşı atağa geçti.



Malatya Belediye Meclisi’nin AKP’li üyeleri, noter aracılığı ile ‘İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2011/311 Sayı ve 01.08.2011 tarihli ‘Soruşturma izni verilmesine’ dair kararın Danıştay nezdindeki itirazı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmeye ve sadece bu nedenle haklarında açılacak tüm davaları takip etmek üzere’ Ankara Barosu avukatlarından Necdet Dinçer’e vekâlet verdikleri öğrenildi.



ÇAKIR: BİR CEZAMIZ VARSA ÇEKERİZ

Öte yandan Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, meclis üyelerinin böyle bir girişiminin olup olmadığı yönündeki sorumuza önce ‘Yok öyle bir şey’ dedi ardından da net bilgisinin olmadığını söyledi. Çakır ‘Ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Belki görüş istemek amacıyla bir girişim başlatılmış olabilir ama benim herhangi bir itirazım olmadı. Varsa bir cezamız çekmeye hazırız’ diye konuştu.



BAKANLIĞIN O KARARI..

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu başkanlığı tarafından 01 Ağustos 2011 tarihinde verilen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin imzalı karar şöyleydi:



‘Malatya Belediye Meclisinin değişik tarihlerde yapılan imar planı değişiklikleriyle: İmar planında “okul, park, sağlık, kültür ve sosyal tesis ile yol ve benzeri kentsel donatı alanların”nda kalan ve “imar uygulaması, kamulaştırma, terk” ile kamuya tahsis edilmemiş özel mülkiyet konusu taşınmazların Belediyeye hibe edilmesi karşılığında, inşaat yoğunluğu artışına sebebiyet verildiği;



Bu plan değişikliklerinin, plan yapımına ait dair yönetmeliğe, Planlı alanlar Tip yönetmeliğine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili madde ve genelgelerine aykırı olduğu bir başka deyişle, yoğunluk artışının, imar mevzuatında yer alan imar plan değişikliği şartların yerine getirilmeden yapıldığı;



İmar mevzuatına aykırı bu uygulamalar sonucunda, kentin başka bir alanında sahip oldukları araziyi Belediyeye hibe eden kişilerin genellikle şehir merkezinde ekonomik değeri çok daha yüksek başka bir alanda sahip oldukları taşınmazlarda kat yüksekliği artışı yapılması suretiyle bu kişilere haksız menfaat sağlanmasına yol açıldığı; ayrıca hibe edilmesi gereken taşınmazlarında Belediyenin mülkiyetine geçirilmemesi suretiyle kamu zararına sebep olunduğu;



Anlaşıldığından;



16.03.2010 tarihinde 64-65-66-67-68- 69 Sayılı karar, 02.04 2010 tarihinde 85-123 sayılı karar, 02.07.2010 tarihinde ise 153 Sayılı Belediye Meclis kararlarının kabulü yönünde oy kullanmış olan Malatya Belediye başkanı Ahmet Çakır ile Belediye meclis üyeleri Mehmet Şehitoğlu, Mehmet Çınar, Ahmet Ergül, Nevzat Aslan, Ertan Mumcu, Meltem Kavuk, Hasan Atay, Hasan Basri Erdoğan, Mehmet Bak, hasan Demez, Aziz Görgeç, Nevzat Doğan, Selim Pilten, Yasemin Sultan Kurt, metin Mandal, Sıddık Özdemir, Nurettin Karaaslan, Yılmaz Nazmi Hamamcı, Orhan Barman, Salih Büker, Hüseyin Apak ve Suna Şekeroğlu’nun haklarında “Soruşturma izni verilmesi”ne;



02.04.2008 Tarihli ve 76 sayılı, 05.09.2009 tarihli ve 186-197 Sayılı Belediye Meclisi kararlarının kabulü yönünde oy kullanmış olan Eski Belediye Meclis üyeleri; Muharrem Çamurlu, Sedat Alpkıray, Süleyman Erkuş, Fahrettin Eserdi, Ahmet Ergül, Metin Mandal, Selahattin Aşan, Vahap Ergün, Osman Bayram, Nurettin Karaaslan, Mustafa Tevfik Arpacı, Alaadin Acun, Niyazi Artan, Bekir Akça, Bayram Eken, basri Akatay, Haşim Oskaloğlu, Ramazan Özdemir, Yusuf Geleri, Murat Gümüş, Cumali Demirel ve Mehmet Torun’un haklarında “Soruşturma izni verilmesi” ne;



05.09.2008 Tarihli ve 186-197 Sayılı belediye Meclis kararlarının kabulü yönünde oy kullanmış olan eski belediye meclis üyeleri Raci Yüksel, Muammer Özpolat ve Serdar Kayagül’ün haklarında “ Soruşturma izni verilmesi”ne;



02.04.2008 Tarihli ve 76 Sayılı Belediye Meclis kararının kabulü yönünde oy kullanmış olan eski belediye meclis üyeleri Atilla Kantarcı, Mehin Aydın ve Enes Yarloğlueş’in haklarında “Soruşturma izni Verilmesi”ne;



Söz konusu Belediye meclis kararlarında (mazeretleri nedeniyle toplantıya katılmadıkları için) imzalarının bulunmadığı ya da bu kararların alınması için yapılan oylamalarda çekimser kaldıkları, dolayısıyla olayda herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığı anlaşılan eski belediye meclis üyeleri Mehmet Keten, Taner Özhan, Ayşe Vanlı, Hasan Hüseyin Çağlar, Murat Parlak, Recep Ülkü, Murat Selçuk, Mahmut Cücemen, Abdurrahman Karaca, Ahmet Yüksel, Latif Yıldırım ve Doğan Ağdaş’ın haklarında ise “Soruşturma izni verilmemesi” ne



4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 6 maddesi hükmü uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere 01.08.2011 tarihinde karar verildi.”



FOTO: Arşiv

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