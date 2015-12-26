Belediyecilere Verimlilik Semineri

Malatya Belediyesi ile Milli Prodüktivite Merkezi tarafından belediye ve bağlı şirket çalışanlarına yönelik bir verimlilik semineri düzenlendi.

Seminerle ilgili Belediye Basın Bürosu’nun yayınladığı bülten şöyle:

“17  20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Verimlilik Haftasında Malatya Belediyesi ve Milli Prodüktivite Merkezi tarafından ortaklaşa Hizmet Sektöründe Kalite ve Müşteri Memnuniyeti konulu seminer düzenlendi.

17 Nisan Salı günü Belediye Konferans Salonunda düzenlenen ve Milli Prodüktivite Merkezi Trabzon Karadeniz Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Şebnem Akın Acuner tarafından verilen seminere Malatya Belediyesi ve bağlı şirket personellerinin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerinden de çok sayıda personel katıldı.

Seminerin açış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Sırrı Günaydın, Günümüzde müşterilerin kaliteli ürün ve uygun fiyatın yanında saygı, güven, dostluk ve güler yüz görmek istediklerini belirterek, Bütün bunların yanında en iyi hizmeti sunabilmek bilgiyi gerektirir. Bu bilgiye sahip olan, bunu benimseyen ve bilginin ötesine geçen insanların, hedef kitle ile daha doğru bir alışveriş içerisinde olacakları muhakkaktır dedi.

Yapılan açış konuşmasının ardından Hizmet Sektöründe Kalite ve Müşteri Memnuniyeti konulu seminerine başlayan Milli Prodüktivite Merkezi Trabzon Karadeniz Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Şebnem Akın Acuner, Milli Prodüktivite Merkezi hakkında bir takım bilgiler verdi.

Milli Prodüktivite Merkezinin verimliliği artırma, araştırma, geliştirme amacıyla kurulmuş bir merkez olduğunu belirten Uzman Şebnem Akın Acuner, arkadaşlarıyla birlikte verimlilik konusunda Türkiye genelinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Konuşmasında Verimliliğin tanımı hakkında bilgiler veren Acuner, verimliliğin doğru işi, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle, doğru şekilde yapma sanatı olduğunu belirtti.

Seminerini sinevizyon eşliğinde sürdüren Şebnem Akın Acuner, Hizmet sektöründe Kalite ile ilgili ayrıntılar vererek, Kalite her şeyden önce bir yatırımdır. Yani, bir işi ilk seferinde doğru yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Kalite aynı zamanda önlem anlamına gelmektedir ki sorunlar ortaya çıkmadan tedbir almak mal ve hizmetin yapısına kusursuzluk katar.

Bu işin özü ise planlamadan geçmektedir. Eğer geleceğe yönelik hedeflerinizi önceden planlamaz iseniz kaliteyi yakalamanız mümkün değildir dedi.

Kamu hizmetlerinde kalitenin unsurlarının Güvenilirlik, İsteklilik ve Güvence olduğunu ifade eden Şebnem Akın Acuner, kalitede en önemli konulardan birinin de İletişim olduğunu söyledi. Acuner, Yapılan birçok bilimsel araştırmanın ortaya koyduğu verilere göre başarının yüzde 70i, başarısızlığın ise yüzde 80i iletişimden kaynaklanmaktadır. Bu arada iletişimde kelimelerin çok önemli olduğunu ifade edenler de büyük bir yanılgı içindedirler. Çünkü İletişimde Mimik ve yüz hareketleri yüzde 55, Ses tonu yüzde 38 ve kelimeler ise ancak yüzde 7 etkili olmaktadır dedi.

Konuşmasının sonunda Verimlilik Haftasının 17 Nisan tarihi itibariyle başladığını da belirten MPM Uzmanı Acuner, belkide Verimlilik Haftasının ilk programının Malatyada gerçekleştiriliyor olduğunu ve bundan ayrıca mutluluk duyduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.”