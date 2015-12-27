“Belediyecilik Becerileri Yoktur”

Saadet Partisi (SP) Malatya İl Teşkilatı, 30 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerinde bulundu.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında SP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Münir Erkal ve SP Battalgazi Merkez İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Canbay, partililer ile birlikte Üzümlü, Balıkdere, Pınarlı, Beydağı, Fırıncı ve Hacıhaliloğlu Köylerini ziyaret etti.

Köy ziyaretlerinde konuşan SP Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk, “Özel İdare’nin elinde bulunan ve her dediği yapılan bir siyasi parti, eğer 10 kilometre uzaklıktaki bir köyün sorununu çözemediyse; büyükşehir olan Malatya’da 100 kilometre uzaklıktaki bir mahallenin ya da ilçenin sorununu nasıl çözecek? Bu işi bilen, liyakat ve ehliyet sahibi bir insan belediye başkanı olmazsa, Malatya’mız büyükşehir yerine trafiği sıkışmış, yolları daralmış, keşmekeş bir halde olmuş bir belediye olur ki, buda büyük bir köy demektir. Temelleri yeni atılacak olan Malatya’mızda liyakat ve ehliyet sahibi belediye başkanlarının işbaşında olması gerekiyor” dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, hizmet edecek belediye başkan adaylarıyla yola çıktıklarını kaydederek, “Malatya büyükşehir oldu. “Büyükşehir olan Malatya’ya nasıl bir aday getirirsek, faydalı oluruz?” diye bir plan yaptık. Bugüne kadar Malatya’da belediye başkanlığı yapan pek çok arkadaşımız vardı. Ama büyükşehrin yükünü kaldıracak, bilgili, tecrübeli, vizyon sahibi, Malatya’yı kucaklayacak ve heyecanla hizmet edecek bir arkadaş olarak, Ahmet Münir Erkal Beyin ismi hep gündeme geldi. Henüz Malatya’da hiçbir parti adayını açıklamadan Münir Bey, 5 ay öncesinden Malatya’ya geldi. Toplumun nabzını tutmak için bir takım istişareler yaptı. büyükşehir başkanının nasıl olacağı yönünde bir takım ölçüler ortaya koydu. “Bu ölçülerde bir başkan adayı bulun, ben adaylıktan çekileceğim” dedi. Ama yine hayır gönülle, partizanlıkla, farklı anlayışlar ile bir aday konuldu. Bu noktada bizim istişarelerimiz devam etti ve Münir Bey aday oldu. Bizim iki ölçümüz var; birincisi vazifeyi ehline vermek, ikincisi de emanete sahip çıkmak. Biz bu ölçülere uyarak, belediye başkan adaylarımızı belirledik. Buralar hizmet makamıdır. Bizde hizmet edecek isimlerle yola çıktık” ifadelerini kullandı.

“BU NASIL 5 YILDIZLI HİZMET?”

SP Battalgazi Merkez İlçe Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Mustafa Canbay, görevin ehil insanlara verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Seçim dönemlerinde, belediye başkanlığı yapan kişiler, gelip halka hesap verirler. 5 yıl önce bir vaatleri vardır. O vaatlerini yerine getirebildiler mi? Ya da ne gibi hizmetler yaptılar. Bu hizmetlere ne paralar harcadılar. Malatya’nın parasını yerinde kullandılar mı? Bunun hesabını verirler. Ama görüyoruz ki hesap şuurları yok. Tabi herhangi bir hizmet yapmadıkları için hesap şuurunda değiller. “Ankara’dan selam getirdik. Oylar bölünmesin. Şu olmasın bu olmasın” söylemlerinde bulunuyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Size hizmet getirmedikleri ve size hesap veremeyecekleri için, sizlerden ancak bu şekilde oy isteyebiliyorlar. “5 yıldızlı Malatya” diyorlardı. Malatya’nın trafik sorununu çözüldüğünü duyanınız, göreniniz var mı? Malatya’mıza 1 metre yeni yol açabildiler mi? 1994 yılında imara konulmuş olan Kuzey Çevreyolunun nereden geçeceğinden kimsenin haberi yok. Böyle bir hizmet olur mu? 5 yıldızlı sağlık hizmeti vereceklerdi. “5 yıldızlı sağlık hizmeti” diyeceksiniz, 2 hastanemizi 1’e düşürdüler. Bu nasıl 5 yıldızlı bir sağlık hizmeti? Arkadaşlarımızın şahıslarına bir şey demiyoruz ama belediyecilik becerileri yoktur.”

“2040 MALATYASINI PLANLAYACAĞIZ”

SP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal, 30 Mart yerel seçimlerinin, Malatya’nın yüz yıllık geleceğini belirleyeceğini ifade etti.

Malatya’nın tümünün yeniden planlanacağını belirten Erkal, “Malatya 57 kere büyüyecek. 57 kere büyüyecek olan Malatya’yı yönetecek bir iradeyi seçeceksiniz. Malatya büyükşehir olarak planlanacak. Bunu önemsiyoruz. Bu benim işim. 2040 projeksiyonlarına bağlı olarak projelerimizi yapacağız. Çevreyolunu yaparken, metronun izlerini de koyacaksınız. Eğer metro yerine hızlı raylı sistem yapacaksanız bunun akslarını koyacaksınız. Malatya gelecekte nasıl bir kent olacaksa, öyle bir planlama yapacaksınız. Ben sağlık kenti olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“MALATYA’NIN POTANSİYELLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Erkal, Malatya’nın geleceğini değiştirecek ve dönüştürecek projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Yeni Malatya merkezlerinin oluşması gerekiyor. Biri doğu diğeri ise batıda olmak üzere iki tane yeni Malatya merkezi planlayacağız. Meydanıyla, yoluyla, iş merkeziyle planlayacağız. Karakaya Barajı’nın mastır planı yeni baştan yapılacak. Orada yeni bir şehir daha kurulacak. Beydağı’nı kış ve yayla turizmine çok ciddi şekilde planlayarak, açacağız. Malatya’nın özel yerleri, özel değerlendirmelere tabi tutulacak. Malatya’nın bütün potansiyellerini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Malatya’nın geleceğini değiştirecek ve dönüştürecek projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.