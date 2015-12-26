Belediyeden Besicilere ”500 Metre” Uyarısı

Malatya Belediyesi, şehir merkezinde büyük ve küçükbaş hayvan beslemenin çevre ve insan sağlığını tehdit eden sonuçlar yarattığını, bu nedenle şehir merkezi yerleşim birimlerine 500 metreden yakın yerlerde hayvan besleyenler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Malatya Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, son yıllarda geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların sayısında artış olduğu belirtilerek, bu durumun insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyecek ortamlar oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, görüntü-çevre kirliliği yaratacak bu tür faaliyetlerin kesinlikle yasak olduğu vurgulanarak, Belediyemiz Çevre Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontroller yapılmasına rağmen, şehir merkezinde hala hayvan beslendiği anlaşılmıştır. Halbuki Sağlık İl Müdürlüğünün araştırma ve verilerine göre, hayvan gübresinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde özellikle çocuklarda paraziter hastalıkların yaygın olduğu görülmüştür. Yine konuyla ilgili olarak Belediyemize verilen şikâyet dilekçelerinde; hayvansal gübrelerden yayılan koku ve buralarda oluşan haşereler nedeniyle, çevrede bulunan vatandaşların yaz aylarının boğucu sıcağına rağmen kapı ve pencerelerini açamadıkları tespit edilmiştir denildi.

Açıklamada, bütün bu olumsuzluklara kaynaklık eden büyük ve küçük baş hayvan besleme faaliyetinin şehir merkezindeki yerleşim birimlerine 500 metreden daha yakın bölgelerde yasak olduğu, Malatya Belediyesi Çevre Müdürlüğü ekiplerinin bu konudaki denetimlerini aralıksız olarak devam ettiği belirtilerek, yasağa uymayanlara uyarıda bulunulduğu, uyarı sonrası aynı durumun devamı halinde hayvan sahipleri hakkında yasal işlem yapıldığı ve bundan sonra da yapılmaya devam edileceği vurgulandı.

Şehir içinde havyan besleme faaliyetinin Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.05.2000 tarih ve 2000/37-5848 sayılı genelgesi ile yasaklandığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları konusunda duyarlı olması istendi.