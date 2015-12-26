Belediyeden Sünnet Düğünü

Malatya Belediyesi tarafından, 16. Malatya Fuarı ve Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali çerçevesinde düzenlenen ve geleneksel hale getirilen şölende 200 çocuk sünnet ettirildi.

Mişmiş Park Fuar Alanında yapılan sünnet şölenine Belediye Başkanı Cemal Akın ve eşi Nurten Akın’ın yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya İl Başkanı Ahmet Çakır, Sağlık İl Müdürü H. Bayram Zengin, Devlet Hastanesi Başhekimi Vahap Boztepe ile birlikte kalabalık bir topluluk katıldı.

Davul ve zurna eşliğinde şehir turuyla başlayan şölende sünnet olan çocuklar ile aileleri, Mişmiş Park Fuar alanında Fuarcılık A.Ş. tarafından verilen öğle yemeğine de katıldılar.

Sünnet olan çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı.Cemal Akın, böyle güzel günlerin devam etmesi temennisinde bulunarak, “Çocuklara ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bugün sünnet olan evlatlarımızın düğünlerini de en güzel şekilde yapar mürüvetlerini de görürüz” dedi.

Başkan Akın sünnet olan çocuklara çeyrek altın hediye edip, günün anısına çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.