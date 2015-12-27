Belediyeler Birliği Toplandı
Malatya Belediyeler Birliği Meclisi, Büyükşehir statüsünde ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlık etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği’ne üye seçimi gerçekleştirildi.
Yapılan açık oylama sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği’ne seçilen asil ve yedek üyelerin isimleri şöyle;
Asil Üyeler:
Nevzat Öztürk Yazıhan Belediye Başkanı
Ali Kazgan Akçadağ Belediye Başkanı
Vahap Küçük Doğanşehir Belediye Başkanı
Süleyman Eser Darende Belediye Başkanı
Haluk Cömertoğlu Arapgir Belediye Başkanı
Hasan Demez Meclis Üyesi
Yedek Üyeler:
Cemal Akdemir Kale Belediye Başkanı
Mehmet Polat Pütürge Belediye Başkanı
Kadir Eyidemir Meclis Üyesi