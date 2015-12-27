Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Belediyeler Birliği Toplandı

Belediyeler Birliği Toplandı
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya Belediyeler Birliği Meclisi, Büyükşehir statüsünde ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlık etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği’ne üye seçimi gerçekleştirildi. 

Yapılan açık oylama sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği’ne seçilen asil ve yedek üyelerin isimleri şöyle;

Asil Üyeler:

Nevzat Öztürk Yazıhan Belediye Başkanı

Ali Kazgan Akçadağ Belediye Başkanı

Vahap Küçük Doğanşehir Belediye Başkanı

Süleyman Eser Darende Belediye Başkanı

Haluk Cömertoğlu Arapgir Belediye Başkanı

Hasan Demez Meclis Üyesi

Yedek Üyeler:

Cemal Akdemir Kale Belediye Başkanı

Mehmet Polat Pütürge Belediye Başkanı

Kadir Eyidemir Meclis Üyesi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."