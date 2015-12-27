Belediyenin Çeşmeleri

Malatya Belediyesi, vatandaşların çarşı-pazardaki su ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla şehrin muhtelif yerlerine 1’i ahşaptan, 15’i de mermerden olmak üzere toplam 16 adet çeşme yapıyor.

Malatya Belediyesi Basın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, PTT önüne tarihi dokuya ve şehir estetiğine uygun olarak yapılan ahşap çeşme 3 yıldan beri hizmet verirken, Kasap Pazarı önü, Dörtyol, Niyazi-i Mısri Parkı, Kız Meslek Lisesi yanı, İlçe ve Köy Garajı, MAŞTİ, Malatya Lisesi karşısı, Doğu Garajı, Kuzey (Arapgir) Garajı, Bakırcılar Çarşısı, Polisevi karşısına yapılan mermer çeşmelerin montajları tamamlandı.

Yapım ve montajı tamamlanan çeşmeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çakır, mevcut çeşmeler ile aynı özelliklerde bir çeşmenin Emeksiz Alt Kavşağına, farklı bir motifle yapılmakta olan 3 adet çeşmenin ise önümüzdeki günlerde Akpınar girişi, Eski Belediye Meydanı ve Yeni Cami Meydanı’na montajının yapılacağını söyledi.