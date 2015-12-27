Belgeli Usta Oldular

Engellilerin katıldığı kursta ürettikleri ayakkabılar engellilere dağıtılırken, emeği geçenlere de teşekkür belgesi verildi.

Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi ‘nde düzenlenen bir programla, Halk Eğitim Merkezi, İş Kur ve Bedensel Engelliler Derneği Malatya Şubesi iş birliği ile açılan ayakkabı imalat ve üretim kursunda üretilen ayakkabılar engellilere dağıtıldı.

Kursa emeği geçen İş Kur görevlisi Remzi Gül, Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi ‘nde görevli öğretmen Hasan Yıldız ile diğer emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.

Programda konuşan Bedensel Engelliler Derneği Malatya Şube Başkanı Ahmet İlhan, derneklerine maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen İstanbul Ticaret Odası ve Ender Yazıcıoğlu’na teşekkür ederek, dernek olarak engellilere korumalı iş yerleri açacaklarını ve engellilere yüzde 90 istihdam sağlayacaklarını vurguladı.