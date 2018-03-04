Belgeselin Galasını Malatya’da Yaptı

Yönetmenliğini Malatyalı Turgay Kural’ın yaptığı “Bulak” adlı belgesel filmin Malatya galası yapıldı.

Belgesel filmin galası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliğiyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Yönetmen Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeseli Çıldır Gölü kıyısındaki Akçakale köyünde çektiklerini ve kadın balıkçıların zorlu doğa koşullarındaki ekmek mücadelesini beyaz perdeye yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Donmuş gölde eksi 25 derecede kadınların eldiven kullanmadan, göl yüzeyindeki buzu kırarak ağ attığını anlatan Kural, “Belgeselin etkileyici ve iz bırakıcı bir hikayesi var. Ekonomik nedenlerden dolayı kadınlar eşleriyle dondurucu soğukta balık tutmaya gidiyor. Anadolu kadını diye tabir edilen o kadınların, zorlu yaşam öyküsünü beyaz perdeye yansıtmaya çalıştık. 7 kişilik bir ekiple belgeseli 11 günde çektik. Doğa koşulları bizleri de zorladı. Bir süre sonra soğuk nedeniyle dijital makinelerimiz donduğu için çalışmıyordu.” diye konuştu.

Kural, bu yıl düzenlenecek uluslararası film festivallerine belgesel filmi ile katılacağını bildirdi.

Belgeselin Ardahan galasını ise 8 Mart’ta planladıklarını anlatan Kural, belgesele desteklerinden dolayı Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel’e teşekkür etti.

AA