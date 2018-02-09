Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Rakibimiz ofansif olarak çok etkili olamadı ancak bizde çok üreken olamadık” dedi.

Malatya deplasmanından 1 puan alan İstanbul ekibinin teknik patronu, “Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Rakibimiz son haftalardaki oyunu hatta ilk devrenin son haftalardaki oyunundaki disiplinli oyununu bugünde sürdürdü. Agresif bir takım ve burada pozisyon bulabilmek için doğru oynamak gerekiyor. Maça 1-0 geride başladık, bir korner golüyle. Daha sonra ilk devre topa çok az miktarda olsa topa sahip olmak ama doğru yerleşmek, sahayı doğru kullanmak bizi daha etkili kıldı. Rakibimiz ofansif olarak çok etkili olamadı ancak bizde çok üretken olamadık. İkinci yarının başında hem bu ambiyansın etkisiyle rakibimiz bizim yarı alanımızda savunma yapmamızı sağladı ve 15 dakikalık ciddi bir baskı kurdular, orada birkaç karambolde olsa pozisyon buldu. Burada Ramazan’ın gününde olması gol yememizi engelledi. 75.dakikadan sonra bugün belki hem rakibimiz hem biz oyuncu değişikliklerinde oyunlarımızı düşürdük. Son 15 dakikada rakibimizin gardı düşmüşken; daha doğru çıkıp, daha sabırlı oynayacakken, daha doğru tercihler yapacakken son andaki tercihlerimiz bugün burada gol atmamızı engelledi. Ama karşılık olarak bugün her iki takımın aldığı 1 puan doğal gibi gözüküyor. Şimdi ikinci yarı maçlarının her birini final oynamak lazım, yine öyle yapacağız. Bu maçta bitti. Şimdi önümüzdeki Galatasaray maçına hazırlanacağız. Orada doğru mücadele edip, doğru oynayarak kazanmak istiyoruz, onun için hazırlanacağız” diye konuştu.

Özdeş, bir gazetecinin ‘1 puana sevindiniz mi?’ sorusuna, “Ben de sevinmiyorum, rakibim de sevinmiyor. Erol hocada mutlaka sevinmiyordur. Şunun için, bizim kulübümüzde puan sıralamasıyla, ligin bitmesine 13 hafta kala bulunduğu yerle değerlendirilmeyecek bir kulüp çünkü üst sıralar beklentisi var. Evet, bunu elde etmek için rakibimizden daha etkili oynamamız gerekiyor. Bugün her iki takımın hocası da 1 puana çok sevinmemiştir. Ama sonuna kadar bu mücadele devam edecek. Rakibimizi de kutluyorum, oldukça iyi bir takım olmuşlar. Benim oyuncularımda sonuna kadar doğru mücadele ettiler. Burada kazanmak için her şeyi yaptık. Çok centilmence bir oyun oldu diye düşünüyorum” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi