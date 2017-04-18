Zirve Yayınevi’nde katledilen Keske’nin eşi, cinayetten hüküm giyen 5 kişiyi cezaevinde ziyaret etmek istiyor.

Malatya’da, 18 Nisan 2007 Zirve Yayınevi’nde öldürülen 3 Hıristiyan misyonerden Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske’nin eşi Suzanna Geske, cinayetin üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatarak, “10 sene geçti ben o 5 çocuğu bağışladım. Belki bir gün fırsat olursa cezaevine gidip, kendilerine onları bağışladığımızı söylemek istiyoruz” dedi.

Malatya’da, 18 Nisan 2007’de Zirve Yayınevi’nde öldürülen Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske, ölümünün 10’uncu yılında mezarı başında anıldı.

Tilman Ekkehart Geske’nin 10’uncu ölüm yıldönümünde Malatya Ermeni Mezarlığı’nda bir anma programı düzenlendi. Törene Geske’nin eşi Suzanna, kızları Michael ve Miriam, oğlu Lucas Geske ile Malatya Kilisesi Pastörü Tim Stone, çeşitli illerin kiliselerinin pastörleri ile kiliselerin cemaat üyeleri katıldı.

Tilman Ekkehart Geske’nin eşi Suzanna Geske, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “O 5 kişi hapiste ama arkasındaki güçler ortaya çıkmadı. Biz üzüldük, sanki mahkemede 9 sene boşu boşuna oturduk. Ben artık rahatım, zaten 10 sene geçti. Bir şey yapamayacağız ben Allah’a bıraktım. Devlet bir şey yapmak isterse gerçekten sevineceğim ama benim pek bir umudum yok. Bakalım ne çıkarsa sevineceğim. Ama ben kalben rahatım çünkü Allah’a bıraktım” dedi.

Geske, cinayete ilişkin 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Emre Günaydın, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Abuzer Yıldırım’ı bağışladığını ifade ederek, “Cinayetin üzerinden 10 yıl geçti, bazı kişiler ‘halen öfkeliyim, bağışlamadım’ diye düşünüyorlar. 10 sene geçti ben o 5 çocuğu bağışladım. Onlarda 10 sene daha büyüdüler. Hapishanedeler, onlar için en iyisini diliyorum. Bütün kalbimizle çocuklarımda dahil onlar için dua ediyoruz. Onlar kendi hayatlarını mahvettiler ama biz onlar için kötü niyet taşımıyoruz. Belki bir gün fırsat olursa cezaevine gidip, kendilerine onları bağışladığımızı söylemek istiyoruz. Mahkeme sürecinde olması mümkün değildi ama şimdi gidebiliriz. Biz onlardan bir şey beklemiyoruz. Yüzlerine karşı ‘benim size karşı bir şeyim yok’ diye söylemek istiyorum” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com