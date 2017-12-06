“Ben Sadece İşime Odaklanıyorum”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Nacer Barazite, “Eğer forma şansı gelirse Malatya için elimden gelen her şeyi yapacağımı söyleyebilirim” dedi.

Barazite, takım için elinden geleni yaptığını ifade ederek, “Futbolda bir gün varsınızdır, iyi performans sergilemezseniz öbür günde yoksunuzdur. Ben sadece işime odaklanıyorum, işimi yapmaya çalışıyorum. Dakika aldığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi oynadığımı da düşünüyorum. Tabi benden beklentiler yüksek. İnsanlar benden gol ve asist bekliyor. Futbol bir takım oyunudur. Ben takım için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum” diye konuştu.

Fas asıllı Hollandalı oyuncu, Türkiye’de futbolun sert oynandığını belirterek, “Benim geldiğim yerde çok teknik ve taktiğe dayalı bir futbol vardı. Türkiye’de her şey çok direkt ve açık hem ofansta hem de defansta futbol çok sert oynanıyor” ifadelerini kullandı.

Barazite, Göztepe maçında forma beklediğini kaydederek, “Eğer forma şansı gelirse Malatya için elimden gelen her şeyi yapacağımı söyleyebilirim. Ben bütün fonksiyon ve ihtimallere focusum (odak). Forma bekliyorum” dedi.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com